通胀持续降温加强降息预期 或推高本周金价

（纽约综合电）美国6月份通胀率持续降温，提高了美国联邦储备局在9月会议上降息的预期，有望给黄金市场带来提振作用。

黄金价格过去两个星期连跌，现货黄金上星期五（7月26日）收报每安士2387.19美元，全周下跌0.58%。

逾四成受访分析师 看好金价上涨

不过，受利好经济数据推动，市场普遍看好黄金价格走势。信息服务商金拓（Kitco）最新调查显示，16名受访分析师当中，44％（七人）看涨本周金价；25％（四人）看跌；其余31％（五人）看平。

美国上星期五发布的最新数据显示，当地个人消费支出价格指数过去一年的升幅，从5月时的2.6%，降至6月时的2.5%。

SIA财富管理首席市场策略师西钦斯基（Colin Cieszynski）看涨本周金价。他说：“如果美联储主席鲍威尔在会议中发表鸽派立场，并且暗示会在9月份降息，这将促使美元下跌，带动金价反弹。”

美联储将在下周三（31日）召开会议，市场预计，当局这次将维持利率政策不变，但很可能表明正在为9月份降息做好准备。鲍威尔本月中发表讲话时已说明，美联储不会等通货膨胀率回到2％才降息。

根据CME FedWatch工具，市场目前预测9月降息已是定局。

投资刊物The Gartman Letter创始人加特曼（Dennis Gartman）说：“黄金过去两周回调，给予人们买入的良好机会。黄金已经很长时间处于牛市，并将在可预见的未来继续保持这个趋势。”

Walsh Trading商业对冲联席主管拉斯克（Sean Lusk）认为，在目前地缘政治、经济和金融领域充满变数的环境中，要押注黄金价格下跌不太可能。

他指出，市场现阶段存在太多不确定因素，包括美国总统大选，这些不确定因素和黑天鹅事件只会越来越多。