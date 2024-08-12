经历10天动荡期 分析师：金价本周料维持横盘

（新加坡综合讯）市场刚刚经历了波涛汹涌的一周，分析师认为，黄金接下来一周将在区间震荡，维持横盘。

上周，全球市场遭遇强劲抛售，避险资产如黄金，也无法幸免。黄金现货价格在三个交易日内下跌了将近2.5％，后来强劲回弹，一周跌0.49％，报每安士2431.32美元。

期货价格也一度下挫1.6％，逐步反弹后，一周的价格持平，维持在2470美元左右。

加拿大SIA财富管理公司首席市场策略师西钦斯基（Colin Cieszynski）对接下来一周的金价走势，持中立态度。他说：“在经历了动荡的10天之后，黄金可能会先进入盘整。”

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）持相同看法。“我认为，至少在最初的两个交易日，市场会继续盘整。”

钱德勒指出，这一周的市场焦点将是美国时间星期三（8月14日）公布的7月份消费价格指数。他估计，整体物价涨幅与去年同期一样，符合美国联邦储备局准备在9月份减息25个基点的最低要求。

钱德勒说：“别忘了还有中东的紧张局势，许多人仍然预期伊朗将攻击以色列，这对黄金有支撑。”

大多数分析师依旧看好黄金中期表现

尽管短期走势不明朗，大多数分析师依旧看好黄金的中期表现，OANDA分析师瓦达（Zain Vawda）说：“黄金得到基本宏观经济因素支撑，任何下跌都可能是短暂的。”

瓦达指出，美国上周公布初次申请失业救济金的人数比预期少，缓解了市场对经济衰退的担忧，提振了金价。此外，美联储的言论也再度暗示了降息的可能。

美国劳工部上星期四（8日）公布的数据显示，首次申请失业救济的人数，经季节性调整后为23万3000人，比前一周人数减少1万7000人，低于市场预测的24万人。

荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师曼特希（Ewa Manthey）预测，地缘政治将继续推动金价走势，并在今年第四季达到最高值。

“乌克兰和中东的战争，以及中美之间的紧张局势，将在中短期内继续支撑金价。11月的美国总统大选和期待已久的降息，将在年底前继续推动黄金上涨。各国央行也将继续增持黄金。”

曼特希预测，黄金现货价格第三季平均为2380美元，第四季将达到2450美元。