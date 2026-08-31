美国联邦储备局主席沃什（Kevin Warsh）重申坚定压通胀，加上中东冲突在刚过去的周末再度升级，推高市场对今年内加息的预期，金价星期一（8月31日）延续跌势。

现货黄金一度下跌1.2%至每安士4400美元左右。上星期五（28日）沃什在杰克逊霍尔年会释放鹰派讯号后，金价已重挫超过3%，创6月初以来最大单日跌幅。

截至下午2时24分，金价继续下探，报每安士4435美元。

根据芝商所（CME）美联储观察工具FedWatch，目前交易员们预计美联储在9月份会议上加息的可能性已接近60%。

GAMA Asset Management全球宏观投资组合经理德梅洛（Rajeev De Mello）指出，市场转向鹰派“令很多投资者意外”，金价因此短期面临不利因素。他预计金价近期会在每安士4200美元至4300美元上下波动，但作为长期投资者，他个人仍会继续持有黄金。

与此同时，美国军方上星期天（30日）打击了伊朗火箭发射设施，称这些设施准备在霍尔木兹海峡设水雷。冲突升级推高油价，也加剧通胀担忧。这是一个多月来，美国首次对伊朗再采取军事行动。

鸽派财政部与鹰派美联储处“拉锯战”

不过，另一方面，美国财政部早前意外宣布扩大国债回购规模后，引发市场对政府债务增加和货币贬值的担忧，带动“货币贬值交易”，长期被视为能保值的黄金，因此获得支撑。

黄金8月份累计仍上涨约10%，有望创今年1月以来最大单月涨幅。

MKS PAMP研究与金属策略主管希尔斯（Nicky Shiels）在一篇报告中形容，偏鸽派的财政部与偏鹰派的美联储，正处在一场“拉锯战”之中。

她认为，随着财政部开始实施美债回购，以及9月美联储会议临近，货币贬值交易仍可能延续，从而支撑金价。

其他贵金属在星期一也走低，白银下跌0.4%至每安士66.12美元，铂金和钯金同样下跌。彭博美元现货指数下跌0.1%。