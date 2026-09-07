美国就业市场强劲，强化市场对美国联邦储备局本月加息的预期，金价星期一（9月7日）承压回落。

截至星期一上午11时40分，现货金价下跌约0.6%，报每安士4402.9美元；过去五天累计下跌1.67%。上星期五（4日）公布非农就业数据后也一度下跌1%。

数据显示，美国8月份就业增长明显加快，失业率稳定在4.1%，显示劳动力市场在近期疲弱后有所改善，美联储在本月会议上加息的可能性重新受到市场关注。

根据芝商所（CME）美联储观察工具FedWatch，交易员预计在9月15日至16日的会议上加息的概率达到58.4%。

不过，KCM Trade首席市场分析师沃特（Tim Waterer）说，就业数据明显超预期，对金价造成压力，但还不足以完全确定美联储将在9月加息。本周将公布的消费者价格指数（CPI）或为更重要的依据。

他说：“如果通胀数据强劲，将强化市场对加息的预期，进一步推高债券收益率，并对金价构成更大压力。”

黄金通常被视为对冲通胀的资产，但由于黄金不生息，在利率走高时吸引力会被削弱。

投资者正密切关注星期四（10日）公布的美国生产者价格指数（PPI），以及星期五（11日）公布的消费者价格指数（CPI），以进一步判断利率政策走向。

另一方面，美国总统特朗普上星期五说，如果美联储不降息，他将停止与美国存在贸易逆差的国家进行贸易。

其他贵金属方面，现货白银下跌0.34%，报每安士65.77美元；铂金跌0.97%至每安士1808.3美元；钯金则上涨0.33%，报每安士1384.09美元。