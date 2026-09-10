投资者正等待本星期即将公布的美国最新通胀数据，以判断美国联邦储备局是否会加息的线索，国际黄金价格因此企稳且小幅波动。

现货金价星期四（9月10日）早上震荡于每安士4400美元（约5563新元）左右，但整体仍呈上行趋势，截至早上11时11分左右报每安士4415.56美元，已上涨0.5%。

彭博新闻报道说，金价在上一个交易日已涨1%，结束三天连跌。尽管仍面临美国债券收益率上升和中东局势紧张等不利因素，部分投资者仍看好黄金在投资组合中作为对冲工具的长期价值，令金价在近几个星期里持续窄幅波动。

对于并不产生利息的黄金资产而言，美债收益率的上升是一个利空因素，而美国当局计划大量回购国债的计划也未能控制住长债收益率；10年期美国国债收益率在星期三（9日）已涨至4.847%。

与此同时，已持续半年多的中东战火近期不断扩大，布伦特原油期货价格突破每桶100美元，进一步加剧市场对通胀升温的担忧。

黄金价格自7月份从每安士4000美元左右的低点反弹以来，就一直在4412美元上下波动。在9月14日与15日美联储议息会议召开前，市场仍在不断调整对于美联储政策前景的预期。

美国将在星期四和星期五（11日）公布最新的生产者价格指数（Producer Price Index）和消费者价格指数（Consumer Price Index），投资者将密切关注这两项数据中反映出的美国通胀状况。

渣打银行分析师温尼克里希南（Sudakshina Unnikrishnan）认为，尽管加息可能会增加持有黄金的机会成本，但市场“已在很大程度上消化这一风险”。分析师预计，美联储今年将保持利率不变，而随着市场焦点转向潜在的“去美元化”和债券市场干预风险，金价或会在未来几个月回升。

白银价格同样出现上涨，截至星期四早上11时26分报每安士67.41美元，涨幅1.49%。