星期二（9月15日）重点：

美国股市主要股指期货星期二（9月15日）延续前一交易日的低迷走势。市场在人工智能发展会否放缓以及油价高企的脆弱情绪下，屏息观望星期三（16日）的美国联邦储备局利率决议。

中东局势持续紧张，布伦特原油星期二一度升至每桶108美元以上，加剧市场对通胀的担忧。

10年期美债收益率升破5%，是2007年金融风暴以来最高水平。能源价格飙升带来的高通胀、企业和政府大量举债，以及对美国长期财政状况的担忧，三重压力叠加下，收益率在过去一个月一直走高。

分析师警告，突破5%关键心理关口，或对美国经济产生连锁反应，削弱美股相对吸引力，尤其可能压低对未来盈利依赖较大的科技股和高估值股。

有分析师说，这可能会迫使美国联邦储备局接下来不止一次加息。目前交易员已充分相信，美联储在星期三宣布加息25个基点的可能性超90%，这将可能是2023年以来首次加息。

美国财长贝森特，在新加坡时间星期二晚10时，出席美国国会听证会，市场关注贝森特的讲话会否释放有关财政政策、国债回购计划、债务管理以及美元和利率前景的新信号。他在过去几周，采取了多种方式试图遏制长期收益率涨势，包括联合日本政府出售美债、增加政府回购债券数量等等，但似乎都收效甚微。

在7时截稿时，标普500指数期货下跌0.28%，报7671.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货下滑0.28%，报29366.75点；道琼斯指数期货也下跌了179点，报52682点。

星期一（14日），受英伟达和其他半导体股下跌拖累，华尔街股市全面收跌。上周末以来，Anthropic、OpenAI和xAI等多家人工智能巨头的高管，纷纷发声呼吁放缓人工智能发展，令7月大幅回调后刚恢复起来的科技股板块，再度面临考验。

费城半导体指数下跌5.9%，使得全年预期涨幅降至57%。英伟达（Nvidia）股价下跌3.4%，美光科技（Micron Technology）股价下跌5.3%，博通（Broadcom）跌4.77%，超微半导体（AMD）跌4.4%。ServiceNow、Adobe和Workday等软件股，则上涨了4%至7.4%。

标普500指数星期一隔夜收跌0.48%，报7619.98点。这一指数估值已降至预期盈利的19倍，是自2025年4月以来的最低水平。纳斯达克100指数下跌0.56%或251.32点，收报26186.41点。道琼斯指数也下挫0.29%，收于52421.12点。

美国股市星期一交投活跃，总成交量达153亿股，高于前 20 个交易日的平均成交量148亿股。

盘前交易重点：

微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）在内部发表备忘录中，向员工强调AI技术应时刻处于人类控制之下，并倡导推行第三方测试机制。他也在X平台发帖说，“不受人类控制的AI不值得追求”，微软会在星期二晚些时候，公布首个自家AI模型的行为准则。截稿前，微软盘前涨1.02%，报505.41美元。

美国连锁餐饮娱乐运营商Dave & Buster’s第二季业绩全面低于华尔街预期，季度营收5亿4410万美元，低于市场预期的5亿5683万美元，同比下滑2.4%；公司与去年相比扭盈为亏，调整后每股亏损0.27美元，也远逊于市场预期的每股盈利0.19美元。这只股盘前交易中一度暴跌13.6%；截稿前报8.47美元，跌12.54%。

马斯克旗下的SpaceXAI（原xAI）和X，星期一已向法院提请撤销针对苹果（Apple）的反垄断诉讼。去年，两家公司指控这家iPhone制造商与OpenAI合谋，非法垄断智能手机和生成式人工智能聊天机器人市场，阻碍X和xAI等竞争者发展。根据法庭文件，SpaceXAI和X没有说明撤诉原因，也没透露是否与苹果和解，但声明对ChatGPT开发方OpenAI的控诉会继续进行。苹果和OpenAI此前都否认存在违法行为，OpenAI还曾指责马斯克利用诉讼向公司施压。

盘前活跃股排序依次为：美国银行（Bank of America）、英伟达（Nvidia）、Alphabet和SpaceX。截稿前，美国银行盘前下跌0.87%，英伟达升0.58%，Alphabet跌0.91%，SpaceX上扬0.41%。

星期二下文，我们来看看美国银行总裁莫伊尼汉（Brian Moynihan）的一句话，如何引发投行股价“大地震”。

美国银行股价星期一大跌5.12%，导火线是总裁莫伊尼汉在巴克莱银行举办的行业会议上指出，第三季度交易收入将与去年同期“相对持平”，与上半年的强劲势头形成落差，也不及市场预期。（路透社）

美国银行（Bank of America）

（纳斯达克证券交易所代码：BAC）

美国银行股价星期一大跌5.12%，导火线是总裁莫伊尼汉在巴克莱银行举办的行业会议上指出，第三季度交易收入将与去年同期“相对持平”，与上半年的强劲势头形成落差，也不及市场预期。

他也说，预计第三季投资银行业务费用比去年减少约10%，介于16亿至18亿美元，低于分析师预计的20亿美元。

管理层的谨慎展望令市场失望，银行股价一度暴跌6%，创下去年4月以来最大单日跌幅，也是KBW银行指数中表现最差成份股。

受此拖累，高盛股价下跌约4%，摩根士丹利下跌3.6%。花旗集团也跌1.9%。

Keefe, Bruyette & Woods（KBW）的分析师认为，融资业务回落，部分与国际及亚洲主经纪商（prime brokerage）业务减少有关。

这凸显了银行股目前面对的挑战，较高利率有助支撑贷款利差和净利息收入，但如果融资成本维持高位，企业可能推迟并购、发债和首次公开售股（IPO），资本市场业务收入反而受压。

这种风险在目前美债收益率高企的当儿，更加严峻。10年期国债收益率升破5%后，已有分析师预计6%的可能性，市场也普遍相信美联储会加息。如果长期融资成本继续上升，企业交易活动可能进一步降温。

不过，莫伊尼汉也强调，本周美联储利率决定有望为市场带来一些稳定。他说，利率稳定下来后，有助交易活动恢复，尤其债务融资需要一个相对稳定的利率环境，企业才敢决定发债。

值得注意的是，美国银行今年的资本市场业务开局亮眼，第二季股票交易收入曾创下营收纪录，销售与交易团队也正争取连续第17个季度实现增长。银行仍预计，今年市场业务整体表现会保持强劲。

莫伊尼汉也说，银行近期在较活跃的并购行业中处于不利位置，但项目储备强劲，只需推动交易顺利完成即可。另一方面，他对净利息收入仍保持信心，预计2026年净利息收入增长可达到此前6%至8%指引区间的高端。