美联储宣布三年来的首次加息，符合市场和分析师的广泛预期。分析师认为，虽然美国重启加息或打压亚太货币和债券市场，以及科技股等高风险板块，但投资者已提前消化此轮加息预期，亚太市场反应相对平稳。

美国联邦储备局当地时间星期三（9月16日）宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间提高至3.75%至4%，并预计今年将进一步加息，且2027年不会降息。

新任美联储主席沃什在新闻发布会上称，美国通胀依然过高并已维持太长时间：“今天的举措是要表明，我们正严肃看待这个问题。”

分析：亚太市场可能还有下行空间

这一鹰派言论触发隔夜美股暴跌，美元指数和美债收益率也双双走高。但亚太市场星期四（17日）反应相对平稳，虽有广泛承压的迹象，但跌势没有过于显著。

晨星亚洲股票研究总监陈丽子接受《联合早报》采访时说，基于沃什此前表态，收紧政策已早有预兆，而这次加息更缓解了市场对美联储走向不明的担忧。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德受访时指出，亚太市场在靴子落地后“松了一口气”，但从技术角度看可能还有下行空间。

摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰认为，更高的政策利率将导致部分资产估值下调，并可能会在2027年之前抑制经济增长；人工智能（AI）相关的科技成长股预计将受打压，但亚太科技股可能仍会受益于持续的需求增长。

中国银河国际证券投资组合管理总监黄健源指出，对融资成本上升更敏感的房地产投资信托基金，也将面临更多不利因素。

美元走强 亚洲多国货币或承压

与此同时，其他发达市场央行或紧随其后收紧货币政策，或给亚洲货币构成压力，但部分亚洲货币午后逐渐企稳；黄金价格则是低开高走。

陈达德认为，通常美元走强会伴随资金回流，导致区域金融环境收紧，日元等亚洲货币或因此承压，尤其是经常账户存在赤字的经济体的货币。

另外，亚洲主权债券收益率往往也会一同走高，升幅取决于各国通胀与央行政策；但对印尼和菲律宾等货币信誉较弱的市场而言，本币债券收益率波动可能更剧烈。

陈达德指出，部分亚洲央行或不得不维持鹰派立场，以遏制本币贬值。

星展银行高级货币策略师黄鲳诚还指出，此次美联储加息主要目的在于应对通胀风险，并防止中东冲突导致能源价格上涨对美国经济产生次级影响，也是为了“跟上其他央行的脚步……并非2022年那般的激进加息周期”。

他因此认为，美联储这次加息并不意味着美元将开启持续上涨趋势。

黄鲳诚补充说：“如果投资者继续抬高美债收益率，以补偿财政状况恶化的风险，那么美元贬值的风险依然存在。”

分析：美联储预计还会加息两次

富敦基金管理董事总经理兼投资策略主管圣克莱尔（Robert St Clair）对短期投资前景持谨慎态度，认为未来数月市场波动性仍会偏高。

富达国际（Fidelity International）全球宏观及策略资产配置部主管萨勒曼（Salman Ahmed）认为，若AI资本支出周期保持不变，并继续支撑全球需求增长，美国经济或能更轻松地消化更高利率。

星展首席经济师贝格（Taimur Baig）预计，美联储会在今年和明年分别再加息一次，从而让目标利率升至4.5%水平。

但他也指出，在近期持续高涨的通胀、能源供给受阻、关税政策阴影、AI基础设施建设等因素的交织下，实际上美联储已处于一个半年前预料不到的困境。

他认为，一旦出现大规模市场抛售、公共债务危机和AI相关的灾难性事件等，都可能会导致这次加息计划功亏一篑，并迫使美联储将关注点从降通胀转向稳经济。