星期四（9月17日）重点：

盘前交易重点：

苹果公司（Apple）据报正研究重返企业服务器市场，考虑将采用自家M8 Ultra晶片的AI服务器，和英伟达（NVIDIA）的网络高速互连技术结合。项目面向AI推理，或在2029年推出，但目前还处于早期阶段。

亚马逊（Amazon）重掷80亿美元，向美国发电机制造商Generac购买备用发电机，供应公司的数据中心。根据协议，2027年至2028年首批订单总值约24亿美元。亚马逊还获得最多169万股Generac认股权证。消息公布后，Generac盘后暴涨约35%。

开市客（Costco）与美国最大外卖公司DoorDash以及优步（Uber），都扩大了美国配送合作。DoorDash用户从星期四起，可从全美所有开市客门店预订当日送达商品；优步也把开市客配送覆盖范围，从17个州增加至47个州。随着开市客扩大第三方线上平台的覆盖范围，它与杂货配送平台Instacart的竞争也进一步加剧。

波音（Boeing）预计，777X机型的部分测试工作将延至2027年，但重申这款一再延期的新机型，仍在计划的明年起开始交付。

美国航空业继续面对高油价压力，美国联合航空（United Airlines）和美国航空（American Airlines）都指出，第四季可能进一步削减运力，美国西南航空（Southwest Airlines）认为仍有加价空间。

星巴克（Starbucks）据传正考虑出售日本业务的多数股权，这笔潜在交易的估值可能达到30亿美元（约38亿新元）。日本是这家咖啡连锁品牌的最大海外自营市场，截至2025年9月共有1883家门店。

阿波罗全球管理（Apollo Global Management）正与软银（SoftBank）洽谈，把一笔资产净值（NAV）贷款规模，从54亿美元扩大到90亿美元，来支持这家日本公司加大投资OpenAI。这笔融资是用软银愿景基金2作担保，规模还未确定。近期AI安全担忧升温，软银的信用违约互换（CDS）本周升至三年高位。

盘前活跃股依次为：SpaceX、美国银行（Bank of America）、亚马逊和英伟达。

星期四下文，我们来关注在近期AI股动荡之际，摩根士丹利为何仍看好SpaceX具备强防御性，给予300美元目标价。SpaceX股价星期三收涨5.15%或7.39美元，盘前继续上扬1.8%。

在最新报告中，摩根士丹利对SpaceX维持“增持”评级，目标价300美元。SpaceX股价星期三收报150.88美元。（路透社）

SpaceX

（纳斯达克证券交易所代码：SPCX）

AI安全争议继续发酵并引发股价波动，但摩根士丹利认为，SpaceX比别的AI同类股更抗跌，也更具防御属性，认为当前是低位入场押注太空算力的良好时机。

在最新报告中，摩根士丹利对这只股维持“增持”评级，目标价300美元。SpaceX股价星期三收报150.88美元。

报告说，与Meta、英伟达、博通等相比，SpaceX并非单纯的AI股，公司业务的多元化结构，令股价在AI情绪波动期具有一定缓冲空间。

分析师估计，这家太空公司的航天业务，价值约每股8美元，星链（Starlink）等连接业务值约118美元，两者合计约126美元。

这意味着，即使AI投资降温，SpaceX仍有传统航天和卫星通信业务作为支撑。星链用户持续增长，以及下星期二（22日）的星舰（Starship）第14次试飞（首次进入稳定地球轨道），都是与AI资本开支周期和行业景气程度关联低的催化剂。

分析也说，按照目前股价，市场对SpaceX的AI业务估值仍不高，未来轨道AI业务的潜在价值，也几乎没有反映在股价中。

要达到300美元目标价，AI业务必须真正兑现。摩根士丹利估计，这家公司的AI业务价值约每股165美元，占整体目标价超过一半。

分析师也认为，SpaceX具AI算力弹性。根据测算，每新增1吉瓦（GW）的算力，就可为股价贡献约27美元，相当于当前股价的15%至20%。预计SpaceX到2027年底有4.9吉瓦算力，而公司自身的目标是接近10吉瓦。

此外，摩根士丹利也把马斯克本人的执行力，视为加分项，认为他在过去20年的管理中，多次在危机和高压环境下推动业务突破。

不过，SpaceX股价短期也面临供应压力。约3亿2840万股锁定期股票在下星期四（24日）起解禁。作为参考，本月初，上一批逾3亿股解禁时，股价应声跌了3.9%。

虽然股东不一定抛售，但股价刚反弹至约200日移动平均线附近，新增潜在供应还是值得关注。