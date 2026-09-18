金价在经历剧烈波动的一周后持稳。美国联邦储备局自2023年以来首次加息，加上油价回落，缓解市场对通胀的担忧，为金价提供支撑。

现货金星期五（9月18日）上午在每安士4340美元左右徘徊。金价星期四上涨近2%，收复过去三个交易日的大部分跌幅。

美联储星期三（16日）决定把利率上调25个基点后，美国国债收益率一度大幅攀升，但随后各期限收益率普遍回落。债券收益率下降减轻了金价面对的压力，因为黄金本身不产生利息，通常在收益率上升时表现较弱。

同时，油价连续第三天下跌。随着中东供应中断有望缓解，能源成本对通胀的压力也随之减轻。沙特阿拉伯已着手在数日内恢复一条重要输油管道的运输，一些油轮也继续驶过霍尔木兹海峡。

金价星期四反弹后重新站上100日移动平均线，显示市场动能有所改善。不过，与2月底伊朗战争爆发前相比，金价目前仍低近五分之一。

近几个星期，投资者涌入黄金，押注支撑金价的长期因素仍然存在。彭博追踪的黄金支持交易所交易基金（ETF）即使在金价下跌期间仍持续录得资金流入。

不过，美联储主席沃什（Kevin Warsh）有关通胀的言论，推动市场加大对今年至少再加息一次的预期，并预计2027年可能再加息最多两次。这可能成为金价面对的阻力。

现货金价星期五新加坡时间上午11时20分下跌0.1%，报每安士4336.82美元。

衡量美元兑一篮子货币表现的彭博美元现货指数持平，前一天则下跌0.1%。