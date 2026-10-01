美国较长期国债收益率近期不断走高，或反映投资者持续抛售美债导致价格暴跌，也投射出市场对美国预算赤字、通胀与政策利率前景的担忧正日益加深。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）对此感到不安，试图投入数十亿美元以回购债券压低收益率，但这对于日均交易额达1.2万亿美元（约1.54万亿新元）的美债市场来说，是杯水车薪。

规模庞大的美国国债市场是全球最大的金融市场之一，作为美国经济的一面镜子，也是多数投资者曾相当青睐的表现稳定的低风险资产。但如今，10年期美债收益率已触及5.25%，达到2007年以来的最高水平；30年期收益率也涨至近20年最高的5.6%左右。

这对其他资产会有何影响？

美国国债堪称全球金融体系中的基准资产，是全世界的抵押贷款、公司债券、新兴市场债务、私人信贷和股票估值等的定价基础。美债收益率出现剧烈波动，意味着这些资产的估值与融资成本也会面临变动风险。

另外，美债收益率持续上升，可能会导致资本流向美元资产，从而推高美元汇率并收紧海外金融环境，这会导致信用评级较低的企业、负债累累的部分政府，以及新兴市场的借款人更难以开展再融资。

更具体而言，若全球融资成本随着美债利率上升而增加，甚至数据中心、能源基础设施和工业扩建等这类资本密集型项目的吸引力，可能都会受到冲击。

这也会间接影响企业未来的投资与盈利增长，甚至波及仍在大幅举债投资于人工智能（AI）相关基建项目的科技企业。

为何美债市场会走到今天这步？

那么，美国国债市场是如何走到今天这一步的？为何投资者对美债前景会如此担忧？

彭博新闻援引耶鲁大学预算实验室（Budget Lab）执行主任、经济学家金贝尔（Martha Gimbel）的言论说，这是多种因素交织下的结果：“各种因素互相纠缠，炖成了一锅有毒的东西。”

其中一个“有毒食材”是美国债台高筑的联邦债务。

其总规模已在今年8月中旬突破40万亿美元大关，自2006年来已涨近五倍，但经济同期增幅却不到2.5倍；在这期间，美国债务占经济的比重也已从不足40%，攀升至大约100%。

乔治华盛顿大学经济系主任辛克莱（Tara Sinclair）认为，美国两党都习惯了日益庞大的预算赤字，双方都难逃其咎：“在经济低迷或危机时期，我们能接受赤字的存在，但不能无休止地债台高筑。”

另一个混乱因子，则是难以找到有效且影响较低解法的现实困境。

美国经济学界认为，政府不应兜售所谓灵丹妙药，因为无论是哪种解决方式，都可能会让美国人民吞下更多“苦果”。

例如，若美国试图通过大量印钞，来解决债务问题，将导致美元相对其他货币贬值，从而引发更严重的通货膨胀问题，更进一步降低美债吸引力。

抑或是美国当局可大幅削减开支以缩小赤字。然而，这会导致社会保障和医疗保险等福利项目缩水，政府服务水平下降。从英国和希腊的经验来看，这必然会大幅降低人民生活质量并拖累经济增长，执政党可能会因此下台。

此外，当政客们为保住“乌纱帽”，不愿采取行动时，市场也会寄望于美国联邦储备局的利率政策前景，能否以降息带来更低的利率环境。

资产管理公司施罗德的研究团队认为，美国国债收益率遭到抛售，主要是因为市场预期美联储会进一步收紧货币政策，实际收益率与政策利率预期上升所驱动。

美联储进退两难

不过，美联储当前正处于一个进退两难的境地。

一方面，是美国总统特朗普要求降息以刺激经济，这也能降低美国政府的债务偿还成本；另一方面是美伊战争导致的能源价格上涨，若美联储停止加息，可能会面临通胀升温风险。

同时，新任美联储主席沃什（Kevin Warsh）一反争取提名期间的“鸽派”风格，转而主张激进控制通胀，还强调说他会对政策预期保持缄默。

市场参与者过去几个月里，一直在试图揣摩沃什的想法与立场倾向，这也进一步引发对长期美债的抛售情绪升温。

《格林斯潘传》（The Man Who Knew: The Life and Times of Alan Greenspan）的作者马拉比（Sebastian Mallaby）说：“市场不喜欢这样，投资者更希望预先获知将要发生什么，更想得到明确的指引。”

耶鲁大学经济学家金贝尔进一步说，沃什的言行能撼动美债市场，进而波及全球债市：“如果你认为美联储未来可能不再像过去那样可靠，那就必须开始考虑将这一因素纳入债券定价中。”

美债面对其他产品的竞争

最后一个“乱炖食材”，便是美债开始面临其他债券产品的竞争。

彭博新闻指出，尽管全球普遍认为，美国拥有本币印钞权且长期发展稳健，基本不可能出现债务违约。

但如今，过去五年间一些投入大量资金建数据中心的美国科技企业，例如Alphabet、亚马逊（Amazon）、Meta、微软和甲骨文（Oracle）等五家公司，累计新增债务已高达4120亿美元左右，其中不乏公司的资产负债表规模已堪比单一国家经济体量，信用评级也高。

这也让投资者看到了其他或许同样可靠的资金存放选择，美国联邦政府若因此不得不提供更高的收益率，或许也是情理之中。

不过，辛克莱并不担心全球投资者会突然对美国债券失去兴趣，因为美债市场早已增至一个“大而不能倒”的规模量级。

辛克莱说：“美国在全球贸易和金融体系中占据核心地位，这也意味着全世界都希望美国避免发生重大金融危机，各方都会竭力防止这种情况发生。”