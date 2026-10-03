国际金价过去一周大幅下跌，受美国国债收益率上升、美元走强以及市场重新押注美联储加息等因素打压。即使美国9月就业数据明显弱于预期，也未能持续提振金价。

现货金价一度升至每安士4280.56美元，随后走低，星期四（10月1日）跌至4110.95美元的全周低点。截至闭市，现货金价报每安士4142.22美元，本周下跌3.4%。

星期五美国政府数据显示，美国9月非农就业人数仅增加2万9000人，远低于预期，失业率升至4.2%，而7月和8月就业数据也向下修订。疲弱的就业数据一度降低市场对美联储10月加息的预期，并推动美元和国债收益率回落。

不过，金价未能守住每安士4200美元，随后再度走低。金融服务公司StoneX Group高级大宗商品经纪帕维洛尼斯（Daniel Pavilonis）认为，美国政府宣布释放战略石油储备以压低柴油和汽油价格，可能是金价在就业数据公布后未能持续上涨的主要原因。消息公布后，国债收益率重新走高，商品市场普遍回落。

他认为，金价要重新上涨，仍需等待国债收益率明显回落。

金拓新闻（Kitco News）对13名华尔街分析师的调查显示，只有三人或23%预计金价未来一周上涨，六人或46%预计下跌，另有四人或31%认为金价将横摆或难以判断方向。

对散户投资者的调查则显示，182名受访者中，85人或47%看好金价下周上涨，60人或33%预计下跌，37人或20%预料横摆。

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）认为，疲弱的就业数据显示美联储在加息方面可能会更加谨慎。他说，若金价突破每安士4280至4300美元区间，将增强市场对金价已经触底的信心。

不过，FxPro高级市场分析师库普齐克维奇（Alex Kuptsikevich）认为，金价未来一周仍有进一步走低的风险。他指出，金价过去六周有五周下跌，近期每次尝试回升至4200美元附近都遭遇抛售，金价甚至可能重新测试每安士4000美元的支撑线。

未来一周美国经济数据较少，市场将关注9月ISM服务业采购经理指数、美联储9月货币政策会议纪要、每周首次申领失业救济金人数，以及密歇根大学10月初步消费者信心指数。同时，中东局势等地缘政治风险也可能继续影响金价走势。