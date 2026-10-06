SpaceX和特斯拉股价反弹，推动全球首富马斯克在时隔三个月后，身家再度突破1万亿美元（约1.28万亿新元）。

根据彭博亿万富豪指数，马斯克（Elon Musk）的财富在星期一（10月5日）增加约650亿美元，达到1万零400亿美元。10月以来，SpaceX股价上涨13%，特斯拉则上涨了6.7%。

星期一收盘时，SpaceX股价报171.09美元，上扬7.63%；特斯拉（Tesla）也涨2.2%至378.73美元。

SpaceX今年6月首次公开售股（IPO）后股价一度大涨，使得马斯克成为全球首位万亿美元富豪。不过，随着市场担忧公司估值过高，SpaceX股价随后回落，马斯克也很快跌出“万亿美元富豪”行列。

截至7月下旬，马斯克的财富，较高峰缩水超过6000亿美元。这个规模，超过彭博全球500大富豪榜中除马斯克以外任何一名富豪的全部身家。

延伸阅读 马斯克证实与台积电探索合作 特斯拉电动汽车销量超出预期

近期市场重新看好SpaceX和特斯拉，带动马斯克财富回升。

摩根士丹利分析师星期一指出，SpaceX是以较低成本，把握太空和人工智能领域巨大增长潜力的投资标的之一。目前SpaceX股价已较8月低点反弹58%。

另一方面，特斯拉上星期公布的第三季销量也优于市场预期，为股价提供支撑。

根据彭博亿万富豪指数，马斯克持有的SpaceX和特斯拉股份，合计占他净资产的98%以上。