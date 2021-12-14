社论：大国博弈俄罗斯左右逢源

就在台湾海峡形势趋紧之际，欧亚大陆的另一端同样不平静。西方媒体报道，俄罗斯在乌克兰边境集结重兵，美国及北约政治领导人相继对莫斯科发出严厉警告，西方军事和情报界也担心俄军入侵乌克兰的可能性提高。俄罗斯的这一行动，是其大国博弈外交的又一见缝插针的实例。由于美国和西方世界正全力应对中国的崛起，而倍感孤立的中国也更需要莫斯科的外交声援，左右逢源的俄国总统普京展现了高超的政治手腕，利用对手鹬蚌相争的有利形势，积极拓展俄罗斯的国家利益。

由于有了2014年俄罗斯闪电出兵克里米亚半岛的前车之鉴，美国和北约这回不敢掉以轻心。美国总统拜登刚在12月7日与普京举行视讯会议，商讨乌克兰边境局势。两人才于今年6月16日在日内瓦进行面对面峰会。白宫表示，拜登在上周的视讯会议上警告普京，入侵乌克兰将遭到西方的严厉经济制裁。但普京不为所动，继续在边境增加军事部署，还强化了外交辞令，指乌克兰在境内对俄罗斯人进行种族屠杀，让局势进一步升温。

普京此举的战略目标，主要是报复西方世界轻视他反对北约东扩至俄国门前的立场，并且通过入侵准备，持续向美国施压。亲俄国的东乌克兰地区，至今仍同基辅的乌克兰政府发生武装冲突。普京或许盘算用入侵威胁为筹码，逼迫美国让基辅在东乌克兰地区妥协，巩固其成为俄国势力范围的既定事实。普京之所以敢如此豪赌，是算定了美国分身乏术，无法同时聚集盟友围堵中国，又另辟战线同俄罗斯全面对抗。拜登在恐吓用经济制裁打击俄国经济之余，更表明不会军事介入乌克兰局势。

与此同时，在面对外交上别无选择的中国时，普京一方面在务虚层面表达支持，比如同意出席美国正在号召外交抵制的北京冬奥会，另一方面却在实际层面牵制中国。他在12月6日访问新德里时，跟印度总理莫迪签署了包括军售在内的多项合作协议。除了授权印度生产60万支俄制冲锋枪，莫斯科也同意继续出售先进的防空导弹系统。印度跟中国的边境冲突近来日趋紧张，此举无疑增加中国的国防压力。此外，军售印度也惹恼了华盛顿；美国正试图通过四方安全对话机制，打开对印度的军售市场。

虽然俄罗斯在台海并无直接利益，但却以间接的方式加重中国在南中国海的外交挑战。俄罗斯海军在12月1日同亚细安海军，在被视为中国外贸软肋的马六甲海峡，举行史无前例、为期四天的联合军事演习。俄罗斯国有能源巨头海外石油公司，也积极投资印度尼西亚北纳土纳海域的油气田开采；由于其中一些开采区块和中国宣称拥有海域主权的“九段线”范围重叠，导致中国提出抗议和派出船舰监控。海外石油公司也跟越南在同中国有主权争议的南中国海，联合进行油气开采。越南国家主席阮春福刚在11月29日访问了莫斯科。

俄罗斯在历史上一直视中国为威胁，虽然两国在冷战期间同属一个意识形态阵营，但这个短暂的蜜月期终究敌不过地缘政治的残酷现实而走向决裂。中国后来与美国走向和解并建交，更顺应改革开放的需要，加入国际自由市场，在冷战结束后更成为经济全球化的最大获利者。如今美中对峙，为俄国带来千载难逢的主导势力均衡的战略机遇。美国围堵中国，符合俄罗斯的战略利益，因为强大的中国，对地广人稀的西伯利亚始终构成难以解决的战略威胁；加上日益孤立的中国，还有求于俄罗斯，自然也让莫斯科有了更多跟西方讨价还价的外交筹码。

由于美中的大国博弈恐怕还将继续，而且加剧和扩大的可能性不小，俄罗斯因而得以享有巨大的地缘政治腾挪空间。以普京至今的表现来看，莫斯科应能从中累积不小的战略红利。