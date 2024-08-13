交流站：应制定银行存款最低利率

本地银行广大的储蓄和来往户头存户，所获得的利息仍然几乎等于零，而且短期内没有调高的迹象。现在是当局规定银行支付更高利息，或是制定最低利率的时候。

过去10多年，由于环球利率走低，并且一直保持在历史低点，本地银行的利率也跟随这个走势；可是，近两三年国际利率回升，本地银行只调高借贷给客户的利率，还没有调整存户的利率。

如此，借贷的利率一般从3%起，但储蓄的利率则还是几乎等于零，两者的差距明显过大，也失去平衡和有欠公道。此外，存户的存款额如果低于规定金额，还要支付所谓的行政费用。

本地银行的储蓄户头，有好多应该是存在已久的老客户，也是存放日常费用，以及各种“财路”付款的途径，有些存额相当可观，如果没有加以善用，低利率对存户是一种损失。

至于来往户头，有不少是中小企业，户头里的钱是周转现金，也是备用存款，现在来往户头利率除了是零，还要支付支票、最低存款额等等相关的费用，是另一种负担。

本地银行最近两三年的业绩和盈利一直创新高，银行总裁还是打工皇帝收入的榜首。借贷和储蓄利率差距大，加上各种收费，应是盈利的主要来源之一。

还记得1970年代，本地农场定时到一些组屋区收集剩菜残羹，到了过年过节送给居民鸡蛋，以示回馈；本地银行肯定有条件给存户类似的回馈。

因此，新加坡金融管理局等机构应规定银行支付更高利息，或是实行诸如公积金存款享有最低利率的做法，来确保更公平的金融市场运作。