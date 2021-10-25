巴里·德斯加（Barry Desker）：亚细安冷落缅甸是必要第一步 订户 来自 / 联合早报 文 / 巴里·德斯加（Barry Desker） 发布 / 2021年10月25日 5:03 AM 字体大小: 小 中 大 亚细安决定将缅甸军政府领导人敏昂莱排除在本周的峰会之外，这个怠慢之举虽史无前例，却是维护这个区域组织信誉和国际地位的必要举措。考虑到亚细安的不干涉内政和协商一致的决策传统，这绝不是一个容易的决定。事实上，包括泰国在内的一些成员国在支持敏昂莱将军参加峰会时，就重申了亚细安不干涉成员国内政的政策。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚细安 缅甸 马来西亚 泰国 欧盟 新加坡 印尼 柬埔寨 菲律宾 越南 印度尼西亚 南洋理工大学 中国 美国 洪森 翁山淑枝 老挝 东南亚 亚细安峰会 文莱 军政府 外交部 缅甸军方 全国民主联盟 峰会 民盟 Barry Desker 政变 敏昂莱 谭浩俊：国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃保住了位子 韩和元：弗莱堡学派的共同富裕观