巴里·德斯加（Barry Desker）：亚细安冷落缅甸是必要第一步

亚细安决定将缅甸军政府领导人敏昂莱排除在本周的峰会之外，这个怠慢之举虽史无前例，却是维护这个区域组织信誉和国际地位的必要举措。

考虑到亚细安的不干涉内政和协商一致的决策传统，这绝不是一个容易的决定。事实上，包括泰国在内的一些成员国在支持敏昂莱将军参加峰会时，就重申了亚细安不干涉成员国内政的政策。