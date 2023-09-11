张锐：印度通向发达国家之路还很遥远

寡头经济是刻印在印度经济体上的一个鲜明标签，被印度国内民众与国际社会广泛诟病。巨头公司能够引领大型突破性项目，但产业的高度集中更容易扼杀竞争，导致更加广泛的私人投资容易被挤出，中小企业持续处于式微状态，市场的竞争活跃度受到极大压制。

印度总理莫迪前不久于南非约翰内斯堡参加金砖国家工商论坛时，不仅再次高调官宣印度是目前世界增长最快的主要经济体，而且自信满满地表示将成为未来几年世界经济的增长引擎。按照莫迪先前设定的经济发展目标，2025年印度的经济总量将达到5万亿美元，2032年超过日本成为全球第三大经济体，至2047年国家独立100周年时，印度将成为一个发达国家。愿景看上去的确宏大与诱人，只是可能任何一个阶段目标的实现均非易事。

莫迪自2014年执政至今，九年实现国内生产总值（GDP）年均实际增长5.3%，名义增速超过10%；更重要的是，在莫迪治下，印度先后超过法国和英国，去年以3.4万亿美元的经济规模晋升为全球第五大经济体。按照国际货币基金组织的预测，今年印度GDP达到3.73万亿美元，而且接下来的确有继续高增长的潜力与后劲，其中人口红利可说是印度经济的最大优势。

印度目前是第一人口大国，总数达到14.25亿，预测到2036年本国人口将增至15.22亿，而人口红利优势不仅体现在数量上，人口中位数年龄目前仅为28岁，35岁以下人口约占60%，因此比较看来，印度是全球劳动年龄人口比率最大的国家。