郭兵云：日本加入AUKUS只差临门一脚？

综合文化及安全这两个标准，AUKUS应该是目前美国所有联盟体系中级别最高的军事同盟，连新西兰和加拿大都暂时没资格加入，何况日本。

澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）4月8日在三国防长会晤后，发表国防部长联合声明，在第二支柱中明确提出，“认识到日本的实力及它与三个成员国之间密切的双边防务伙伴关系，我们正考虑与日本就AUKUS第二支柱中的高科技项目进行合作”。两天后，即4月10日，日本首相岸田文雄对美国进行国事访问，两国在联合领导人声明中几乎一字不差地重复了上述那句话。两件事如此一前一后地发生，人们顺理成章地得出如下结论：日本要加入AUKUS。《联合早报》5月15日刊载金建国的《日本加入澳英美联盟大势所趋》一文就是其中代表。

在中美战略竞争持续加剧、中日关系一直在低谷徘徊、美国在印太地区编织遏华关系网越来越密集的复杂背景下，日本加入AUKUS似乎理所当然、水到渠成。

一是日本与AUKUS三个成员国之间的双边关系均十分密切。日本是美国的盟友，近年与英国和澳大利亚的关系也迅速升温。继日澳防务《互惠准入协定》（RAA）于去年8月13日生效后，日英《互惠准入协定》也于同年10月15日生效。依照该协定，为了实施联合训练和灾害救助，日本或澳大利亚、英国的军队访问对方国家时，将简化携带武器等入境手续。