大头条进校园——城市种植不简单

城市种植越来越流行，有人在组屋走廊种菜，有人研究垂直农场，有人在组屋停车场的顶层开设农场，还有学校在屋顶种植稻米。城市种植不仅能让我们做到自给自足，吃到本土种植的蔬果和稻米，还能减少依赖进口食物，应对粮食短缺。

教育部也推出生态永续计划，学生有机会在天台花园或图书馆种植蔬菜，把收成送给校工，或卖给教职员为学校筹款，帮助有需要的学生。学生通过种植蔬果，了解食物的成长，培养他们对环境保护的责任感。

发展本地农业

汪彦兴 / 颜永成小四

如果有一天邻国不卖水给我们，我们就没水喝没水用了。所以我们必须想办法，制造自己的食物。

本地越来越多人开始种菜，我认为还可以养鸡。我国可以有更多的垂直农场和大型农场鼓励更多人种菜，也可以有属于我国出产的肉类，减少进口食物。

用农场到餐桌活动

张景祺 / 颜永成小五

我认为新加坡拥有自己的食物是重要的。我们可以利用科技种植属于本地的蔬果，减少对进口食物的依赖。

在学校“从农场到餐桌”的活动中，我们从种下种子开始学习种植，一步步浇水、施肥，直到蔬菜成熟。能吃到自己种的蔬菜，是一件非常有成就感的事情。在网上订购蔬果时，如果有注明“从农场到餐桌”，也会鼓励公众购买。

自己种蔬菜

蔡昀妡 / 颜永成小四

我在家里跟爸爸妈妈一起种火龙果。我们买了泥土、种子和肥料回家去种。等了几个月，我们种的火龙果终于成熟了。我们觉得火龙果很甜，很好吃。我鼓励更多新加坡人亲自种水果和蔬菜，体验劳作的辛苦。