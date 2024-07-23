学校里挂着的画作集锦，其中可能就藏着本地名画家价值连城的大作哦！一起来看看校园里有哪些是与我们朝夕相对，却“深藏不露”的名家书画吧！

我国第一代艺术先驱，如陈文希、刘抗、陈宗瑞、钟泗滨等人，除了忠于艺术创作，也在各所华校教导美术，栽培子弟并在校园留下作品。

新加坡华族文化中心即日起至6月30日，举办特展“校园名家书画：从钟泗滨到林子平”，展示收藏于五所学府（公教中学、华侨中学、南洋女中、中正中学总校和德明政府中学）的名家画作。这85件水墨、油画、书法等作品平时挂在校园或藏在仓库，借由展览首次一起亮相，让公众窥探深藏在校园内的宝藏。

藏在民间的画家高手

刘抗、陈文希、钟泗滨、陈宗瑞四位先驱画家都曾在华侨中学任教。在当时校长的鼓励下，他们在1952年到峇厘岛开启一个改变本地艺术历史的旅程。

他们在这趟绘画之旅中，深度探索南洋画风，并大力推动1950年代的南洋艺术活动。本次展出的陈文希油画《峇厘女郎》就很好地记录了艺术家旅程的成果——“南洋画派”（Nanyang Style）的诞生。

校内设艺术馆 惠及莘莘学子

第一代艺术先驱们对本地教育和艺术界都做出了莫大的贡献，而第二代的建国画家也不落人后。高龄104岁的林子平是中正中学（总校）的杰出校友。中正中学（总校）在2014年开设了“林子平艺术馆”，收藏林子平慷慨捐赠给学校的作品。

学生导览员王鉌婷（16岁）分享说，每一个中正学子在踏入校园的第一天，在中一迎新会上就会参观艺术馆，对老学长林子平有全面的了解。“林子平是我很尊敬的艺术家，如果有机会能够和他见面，听他分享自己的作画过程，那将会是个不可思议的经验。”

南洋画派融贯中西

来自德明政府中学的学生导览员吴乐昀（15岁）在开幕仪式上，就为嘉宾们介绍这幅画，以及南洋画派的风格。吴乐昀不是美术生，在担任展览导览员前，对艺术作品也没有过多的关注。但为了接待主宾们，她做了不少功课，阅读了许多关于南洋画派的资料。

从题材来说，南洋画派以东南亚独有的风土人情为灵感。从色彩鲜明的热带植物，到极具地方特色的渔村，再到婀娜多姿的巴厘岛村妇，充分地展现东南亚地区的独特魅力。

而让南洋画派独树一帜之处，是画家们运用传统国画的绘画技巧，表达西方油画中常见的构图和用色，使作品融贯中西，拥有独特的识别度。

先驱画家给下一代的启发

联合学生美术通讯员张琴棋（16岁，南洋女子中学）也是此画展的导览员之一。身为美术特选课程的学生，这些本地画家的名字对她而言并不陌生，但通过参与展览的近距离接触也给了她不少启发。张琴棋中一时开始学习国画，但一直无法将国画技巧与在美术特选课程中学的西洋画理论做结合，她觉得两者的搭配总是很奇怪，不协调。

先驱画家们的每一幅画都巧妙地把中西合并，让她大开眼界。她感叹说：“比起从在课本上认识画家，能亲身参与画展让她对本地画家们有了更深的了解。画作在展示灯的照射下，每一道笔触都变得更清晰，让我能更好地欣赏画作的美。”

张琴棋在本地画家身上深深地体会到勇于尝试的精神。“他们推行的南洋画派，在当时是很新颖的画风。这样的创新在这一群本地老画家的坚持创作下，最终成了具代表性画派。南洋画家们敢于打破传统，不被当时的艺术规范束缚，这种勇气和创新精神值得学习。”