无论世界多么日新月异，粽子还是得亲手包裹，予人踏实的安慰。

传统节日的来临，很多时候唤醒的是美食的记忆。一粒令人五指大动的粽子，背后隐藏着辛劳的身影。每年端午不可缺的仪式就是家里的老人家包粽子，年年叨念工多累扁，年年桌上仍是吃自家的粽子。这种油然而生的幸福感，到底不是外面买的可以比拟的。