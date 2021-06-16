黄向京：裹粽子 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 摄影 / 黄向京 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 家婆今年包裹的传统肉粽。（黄向京摄） 字体大小: 小 中 大 无论世界多么日新月异，粽子还是得亲手包裹，予人踏实的安慰。传统节日的来临，很多时候唤醒的是美食的记忆。一粒令人五指大动的粽子，背后隐藏着辛劳的身影。每年端午不可缺的仪式就是家里的老人家包粽子，年年叨念工多累扁，年年桌上仍是吃自家的粽子。这种油然而生的幸福感，到底不是外面买的可以比拟的。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 粽子 泰国 机器人 美食 餐馆 儿童 端午节 广州 咖啡座 传统 非物质文化遗产 葡萄酒 家婆 鲍鱼 福建 蚝干 干贝 娘惹 联合国教科文组织 记忆 香菇 味道 马铃薯 五香 猪肉 传统节日 幸福 酱油 红豆 肉粽 包粽子 裹粽子 四方八面 点智慧：自觉心安 谢莉璇：掌声