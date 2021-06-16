黄向京：裹粽子

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

摄影 /
黄向京

发布 / 2021年6月16日 5:00 AM

家婆今年包裹的传统肉粽。（黄向京摄）
家婆今年包裹的传统肉粽。（黄向京摄）

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无论世界多么日新月异，粽子还是得亲手包裹，予人踏实的安慰。

传统节日的来临，很多时候唤醒的是美食的记忆。一粒令人五指大动的粽子，背后隐藏着辛劳的身影。每年端午不可缺的仪式就是家里的老人家包粽子，年年叨念工多累扁，年年桌上仍是吃自家的粽子。这种油然而生的幸福感，到底不是外面买的可以比拟的。

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