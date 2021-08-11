蒋彝在路上，除了恬静的文人画，旧体诗信手拈来，耐人寻味。

今年初在草根书室买到小书《日本画记》（The Silent Traveller in Japan，英文原版1972，中文版2018），不知作者蒋彝（yí）是何方神圣，出于游记融合诗书画于一体，委实新颖。蒋彝笔下的水彩画插图画风颇清雅，线条与意境含中国水墨画况味，也受日本版画影响，画起日本的风景人物事，充满韵味。