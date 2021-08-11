黄向京：蒋彝的哑行 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年8月11日 5:00 AM 中国作家蒋彝以哑行者英文画记系列名扬西方，左图为《日本画记》中文版。他在牛津的故居，2019年为英国政府挂牌纪念。（互联网） 字体大小: 小 中 大 蒋彝在路上，除了恬静的文人画，旧体诗信手拈来，耐人寻味。今年初在草根书室买到小书《日本画记》（The Silent Traveller in Japan，英文原版1972，中文版2018），不知作者蒋彝（yí）是何方神圣，出于游记融合诗书画于一体，委实新颖。蒋彝笔下的水彩画插图画风颇清雅，线条与意境含中国水墨画况味，也受日本版画影响，画起日本的风景人物事，充满韵味。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 日本 美国 英国 韩国 艺术 伦敦 作家 文化 英格兰 公寓 餐馆 画展 北京 巴黎 艺术家 纽约 华人 咖啡座 书法 出版 英语 故居 江西 波士顿 英文 四方八面 点智慧：八方情理 李熙爱：两难抉择