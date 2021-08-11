黄向京：蒋彝的哑行

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年8月11日 5:00 AM

中国作家蒋彝以哑行者英文画记系列名扬西方，左图为《日本画记》中文版。他在牛津的故居，2019年为英国政府挂牌纪念。（互联网）
中国作家蒋彝以哑行者英文画记系列名扬西方，左图为《日本画记》中文版。他在牛津的故居，2019年为英国政府挂牌纪念。（互联网）

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蒋彝在路上，除了恬静的文人画，旧体诗信手拈来，耐人寻味。

今年初在草根书室买到小书《日本画记》（The Silent Traveller in Japan，英文原版1972，中文版2018），不知作者蒋彝（yí）是何方神圣，出于游记融合诗书画于一体，委实新颖。蒋彝笔下的水彩画插图画风颇清雅，线条与意境含中国水墨画况味，也受日本版画影响，画起日本的风景人物事，充满韵味。

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