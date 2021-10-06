相比日本每年的樱花季，老虎兰更加可遇不可求，每一次的花见，都该幸福满溢。

上个月，当我们蜿蜒走向那幢5号英殖民地洋房，不由“哇”一声，那一丛清秀的竹叶兰全开了，衬托得建筑格外的典雅。园林设计是英国式的，却也是热带才有的地道风景。