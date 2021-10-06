黄向京：花开

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄向京

摄影 /
黄向京

发布 / 2021年10月6日 5:00 AM

左图：新加坡植物园格洛扩展区的那一丛竹叶兰全开了，衬托得英殖民地洋房格外典雅。右图： 9月还能看到植物园停车场的老虎兰丛花开。（黄向京摄）
左图：新加坡植物园格洛扩展区的那一丛竹叶兰全开了，衬托得英殖民地洋房格外典雅。右图： 9月还能看到植物园停车场的老虎兰丛花开。（黄向京摄）

字体大小:

相比日本每年的樱花季，老虎兰更加可遇不可求，每一次的花见，都该幸福满溢。

上个月，当我们蜿蜒走向那幢5号英殖民地洋房，不由“哇”一声，那一丛清秀的竹叶兰全开了，衬托得建筑格外的典雅。园林设计是英国式的，却也是热带才有的地道风景。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容