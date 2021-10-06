黄向京：花开 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 摄影 / 黄向京 发布 / 2021年10月6日 5:00 AM 左图：新加坡植物园格洛扩展区的那一丛竹叶兰全开了，衬托得英殖民地洋房格外典雅。右图： 9月还能看到植物园停车场的老虎兰丛花开。（黄向京摄） 字体大小: 小 中 大 相比日本每年的樱花季，老虎兰更加可遇不可求，每一次的花见，都该幸福满溢。上个月，当我们蜿蜒走向那幢5号英殖民地洋房，不由“哇”一声，那一丛清秀的竹叶兰全开了，衬托得建筑格外的典雅。园林设计是英国式的，却也是热带才有的地道风景。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 日本 中国 巴西 英国 组屋 停车场 植物园 本地 咖啡 国家公园局 咖啡馆 地铁站 手机应用 广东 咖啡座 洋房 建筑 老虎 蜜蜂 蝴蝶 植物 樱花季 珊瑚 国家胡姬园 昆虫 南美洲 老虎兰 四方八面 予安：自由的味道 点智慧：正心诚意