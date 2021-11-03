黄向京：与疫共存 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 摄影 / 黄向京 发布 / 2021年11月3日 5:00 AM 秋天来了，遥想日本九州的银杏树就微微地满足了。（黄向京摄） 字体大小: 小 中 大 待这场冠病风暴过去，活下来的人都是幸运儿。一个月前，跟朋友约吃晚饭，去捧某中餐馆的场。当时堂食巳因疫情严峻而恢复到最多两人，最初我们以为自己这桌包场了，正为餐馆老板捏把冷汗，好在客人陆续到来，不至于空荡荡。不知多少餐饮业者能在与疫共存中，熬过这场历史性的寒冬？ 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 英国 德国 卫生部 旅游 西班牙 历史 死亡 意大利 德士 旅行 上海 美食 本地 健康 疫苗 保险 欧洲 简讯 AR 风险 建筑 食物 风暴 裕廊东 调查 人口 夫妻 全球 生活 专栏 流感 中餐馆 留学 大闸蟹 咖啡座 四方八面 点智慧：接受蜕变 黄鸣慧：他们不只一串数字