黄向京：与疫共存

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

摄影 /
黄向京

发布 / 2021年11月3日 5:00 AM

秋天来了，遥想日本九州的银杏树就微微地满足了。（黄向京摄）
秋天来了，遥想日本九州的银杏树就微微地满足了。（黄向京摄）

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待这场冠病风暴过去，活下来的人都是幸运儿。

一个月前，跟朋友约吃晚饭，去捧某中餐馆的场。当时堂食巳因疫情严峻而恢复到最多两人，最初我们以为自己这桌包场了，正为餐馆老板捏把冷汗，好在客人陆续到来，不至于空荡荡。不知多少餐饮业者能在与疫共存中，熬过这场历史性的寒冬？

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