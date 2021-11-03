待这场冠病风暴过去，活下来的人都是幸运儿。

一个月前，跟朋友约吃晚饭，去捧某中餐馆的场。当时堂食巳因疫情严峻而恢复到最多两人，最初我们以为自己这桌包场了，正为餐馆老板捏把冷汗，好在客人陆续到来，不至于空荡荡。不知多少餐饮业者能在与疫共存中，熬过这场历史性的寒冬？