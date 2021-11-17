身体的钥匙 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 台剧《四楼的天堂》的天意师傅（左，黄秋生饰），通过病体摸出心结。（互联网） 字体大小: 小 中 大 远比人类本身更古老神秘的身体好像一把钥匙，借由病痛，开启出更多的不解与未知。最近不小心滑倒跌坐台阶上，伤了尾椎骨，那种坐睡难安难忍的刺痛，令我第一次正视尾骨的存在。人类在进化的千万年漫长过程中，外部尾巴早已甩掉，不知为何由几块小骨头连成的尾骨还残留在人体内？上网看到：人类虽没尾巴，但留下了尾巴演化的痕迹——人类胚胎在发育初期是有尾巴的，在妊娠期第31至35天最明显，尺寸约胚胎的六分之一，到第九周时，尾巴停止生长，并退化成尾椎骨。说尾椎没保护脊髓神经的功能，看似不重要，但它附着大臀肌、尾椎肌、肛门括约肌、提肛肌及神经等软组织，一旦受伤，非同小可。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术 推拿 按摩 咖啡座 黄秋生 涂鸦 纪录片 石头 瑜伽 司机 人生 社会 导演 歌手 高跟鞋 钥匙 疼痛 人类 奇迹 贵贱 复仇大计