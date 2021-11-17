远比人类本身更古老神秘的身体好像一把钥匙，借由病痛，开启出更多的不解与未知。

最近不小心滑倒跌坐台阶上，伤了尾椎骨，那种坐睡难安难忍的刺痛，令我第一次正视尾骨的存在。

人类在进化的千万年漫长过程中，外部尾巴早已甩掉，不知为何由几块小骨头连成的尾骨还残留在人体内？上网看到：人类虽没尾巴，但留下了尾巴演化的痕迹——人类胚胎在发育初期是有尾巴的，在妊娠期第31至35天最明显，尺寸约胚胎的六分之一，到第九周时，尾巴停止生长，并退化成尾椎骨。说尾椎没保护脊髓神经的功能，看似不重要，但它附着大臀肌、尾椎肌、肛门括约肌、提肛肌及神经等软组织，一旦受伤，非同小可。