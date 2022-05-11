寂静的威尼斯不仅是游客的梦想，更是当地居民的渴望。

相隔三年，上个月重返威尼斯，第三次采访艺术双年展。下午，乘水上德士在圣马可广场上岸，唉呀，四面八方的游客已回来了啊。

尽管人潮不比从前，可是，2020年意大利在冠病疫情封城期间，上了报的威尼斯河水清澈见底，映照蓝天与游鱼的美景已不复还。当地居民得重新面对新现实。我们看到的，还是人龙，没有侥幸。

要看到空荡荡的威尼斯，时间点很重要，恐怕在意大利知名景点（比如米兰大教堂）皆通。身理时钟停在新加坡，一天起了个大早，5时出门才发现下微雨，用围巾盖头就走。酒店拐角的酒吧竟有灯火，三两酒鬼闹通宵。

一分钟之外的圣马可大教堂广场一个人也无。广场的阳伞藤椅收起，石板路上湿漉漉的，灯火通明冷冷清清。教堂外，风卷来一只红色的心型气球，很快就又吹走。

想起有一回，深夜在广场遇上淹水，干脆脱鞋涉水而过，享受无比的凉意。那时发现，静下来了的威尼斯潟湖有一种无以言状的沉溺，凄美迷人。这才明白德国作家托马斯·曼为何会写《威尼斯之死》，美的本质和人的理智、德行、真理无关，它投射到艺术家的眼中，使灵魂颤动。

河边的贡多拉排排列着，黑身蓝蓬的尖舟，灯火下呈现紫罗蓝色，宛如大运河上发出微光的月牙儿。

拐入小巷，穿过小桥，聆听一道又一道斑驳的红砖墙的呢喃。幽绿是寂静的颜色。雨滴一点点落在缓流的河面上。水位逐年上升，水患更密，是水城另一大隐忧。

路过一扇扇为招徕游客，无不出尽巧思的橱窗。经常走入死角，返回，毫无目的，在威尼斯就是要迷路。没想到在圣马可广场的老酒店也会迷路，须上电梯到二楼，左拐右转，下楼梯，穿过狭窄的通道，一道铁门，再绕到一道木门才到达我的房间。

待天快破晓，我朝圣马可广场方向返回。里阿尔托桥的白色与拱门造型，在天色泛蓝中更为凸显。没人跟我挤，我用理光（Ricoh）GR便携式数码相机与iPhone手机慢条斯理地捕捉大运河即将苏醒的天色。有人撑伞过桥，桥下小店开始售卖三文治早餐，这座世上唯一不通车的水城迎来新的一天。

寂静的威尼斯不仅是游客的梦想，更是当地居民的渴望。可怜威尼斯的人口从二战后的17万5000名，降至今天约5万名。因为天价租金，住房紧缺，加上爱彼迎（Airbnb）民宿出租的盛行，每年有至少2000人离开老城。

威尼斯从中世纪后期至现代社会大众旅游的盛行，一直被摩肩接踵的游客淹没。当地最早的注册导游可追溯至1219年！当罗伯特·C·戴维斯（Robert C. Davis）和加里·R·马文（Garry R. Marvin）在2004年出版《威尼斯——旅游迷宫：对世上游客最多的城市的文化批判》（Venice, the Tourist Maze：A Cultural Critique of the World's Most Touristed City）一书时，每年的游客人次不到1500万，2019年冠病疫情之前升至3600万，其中三分一过夜，其余为一日游，威尼斯濒临崩溃。

托马斯·曼形容威尼斯像“一个逢人讨好而猜疑多端的美女——这个城市有一半是神话，一半却是陷阱；在它污浊的空气里，曾一度盛开艺术之花，而音乐家也曾在这儿奏出令人销魂的和弦。”

美国作家亨利·詹姆斯笔下的威尼斯是一个巨大的市集，圣马可广场是一个巨大的货摊，供人散步，商店里的商品都是垃圾，运河散发难闻的味道，游客是最令人讨厌的一群人。反观，美国作家玛丽·麦卡锡精辟地观察到“游客的威尼斯就是威尼斯”。

面具嘉年华、威尼斯影展、威尼斯艺术与建筑双年展，无不是威尼斯旅游业与经济命脉，创造不少就业机会，但也构成居民的沉重负担。手工业受游客的审美主宰，穆拉诺岛（Murano）手工吹制的耀眼玻璃，嘉年华的纸质面具，远比布拉诺（Burano）的蕾丝花边有生存空间。

威尼斯当局最近宣布从明年起，一日游访客须缴交可能高达10欧元的入门税，日访量限定在四五万名。这是一个梦想，我想，疫情后的游客将远超于此。