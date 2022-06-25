萧学民油画个展主打峇厘岛风情 内心原始的呼唤

对萧学民来说，绘画是一种语言与传达思想的工具。他通过峇厘岛人的造型与服装，表达内心原始欲望与情感的呼唤。“原始的呼唤”展出从2000年至今创作的20多幅油画，主要描绘峇厘岛的风土民情。

很多人问本地画家萧学民：“为什么这么喜欢画峇厘岛？”

萧学民（80岁）举法国画家保罗·高更（Paul Gauguin）不朽名作《我们从哪里来？我们是什么？我们到哪里去？》为例说，高更这个题材的切入点非常难画，现代画家在技巧上可以画得更好，但缺乏内容，是高更画笔下大溪地的原始生活，让我们看到历史的深度与时间，带入题目。画面上若是现代人的群像造型是没意义的。

萧学民接受《联合早报》访问时说：“我画峇厘岛，一开始并不清楚为什么，现在我觉得是出于内心的呼唤。我们内心原始欲望与情感的呼唤，只有通过峇厘岛人的造型与服装才能表达，才能体会他们生活的深意。我会讲马来话，与他们沟通得很好。”

领悟高更名作感人原因

从1982年至疫情前三年，去过上百次峇厘岛的萧学民领悟到高更名作感人的原因，为何高更终死在大溪地，那是因为人的原始本真在呼唤。他说：“而人们在‘现代’的包装下，已失去了原有的‘本真’。印尼峇厘岛有幸还保留了一些原有的相貌。”

早年前辈画家们的峇厘岛作品也打动了萧学民，深深被吸引。本次个展“原始的呼唤”展出萧学民从2000年至今创作的20多幅油画，主打峇厘岛的人物与风土民情。他曾在北京中国美术馆、台北国父纪念馆等办过个展，上次个展在2014年。

展览有两幅大画，作于2007年的《丁香》（140×210厘米）饶有意思，令人回溯葡萄牙人16世纪于摩鹿加群岛发现比黄金还贵的香料——丁香，亚洲成为欧洲冒险家的乐园。至今，在印尼随处可看到妇女从树上采下丁香，平铺空地上，让太阳晒干。当地人与犬狗好奇地凝视着一名西方旅者嗅嗅散发浓烈气味的丁香。



萧学民《丁香》（2007）描绘在印尼随处可见妇女从树上采下丁香，平铺地上晒干，外人好奇嗅闻的场景。（龙国雄摄）

萧学民说，这段历史早已被人们遗忘。他有了构思后，到马六甲、摩鹿加搜集那个时代的服装资料，起稿时来了个绑马尾的洋模特儿，他觉得马尾碍眼，让对方松开头发，一头长发“野狮”出现眼前，不用考虑什么服饰了。

另一幅大画《水的崇拜》（2022），萧学民先有构思，再花100美金请来群模摆坐，设计画面，展现一群身着传统服装的峇厘岛女子围坐池塘进行水的祭拜仪式。峇厘岛人信仰水、火、风、土——人的存在的四大元素，而水为首。岛上的水利工程发达，河水被引导到稻田灌溉。这幅画花了五六年完成，有些部分油彩干了再填，带有粉画的朦胧感。

峇厘岛朋友跟萧学民说，以前在岛上看到很多相传是释迦牟尼佛陀留下的足迹，但现在没见到，即使有，石雕也脆弱残破。萧学民在《祂的足迹》（2010），让残破的无影脚在莲花池上得以完整呈现。佛陀相信不断轮回，几千世以后才能成佛。佛足石也指佛教信徒的足迹石刻，在早期无佛像时，作为佛陀的象征受人们礼拜。

萧学民《祂的足迹》想象重构莲花池上的完整佛足石。（龙国雄摄）

人体画传达丰满快乐

萧学民也画了不少峇厘岛人体画，待产中的母亲对未来的希望与期盼，戴大红花打鼓的大肚女子的自在，皆露出饱满黝黑的胸部，传达丰满快乐之感。一些白皙纤细苗条的裸女画是在新加坡画室构思完成，构图转换到峇厘岛的场景，少不了莲花池美景的衬托。

萧学民《希望》画出待产中的母亲对未来的期盼。（龙国雄摄）

对人体画，萧学民说，那是“性的表露，传达性观念，而性也是美”，所以每次他展出人体画，看展的人特多，冲着这个来。绘画是一种语言与传达想法的工具，具象绘画才能表达他的想法。对抽象画，他看不懂，也难理解。

1980年代在台湾以画肖像画维生，画过超过3000张肖像画的萧学民说，“肖像画是找生活的工具，没想法要传达。若有委托，即使丑的人也要画出好的一面。对肖像画的要求是：像、活、美。”

戴上白色鸡蛋花，身着传统服饰的当地男子坐在地上欣赏一把利剑。《豪门三武士》勾勒出当地有钱人吃饱后，坐在地毯上品茶赏剑的日常场景，光影投在手臂上。到当地画家住家，看到一桌子的面具、吉他、鼓具等乐器，萧学民就画了《一桌子的乐器》，桌底下蜷着一只慵懒的猫咪。本次展览也展出一些写生之作，描绘峇厘民舍、准备早餐等场景。

展览即日起至7月10日，每天中午12时至下午6时，在海卉艺苑（东陵购物中心#02-41，19 Tanglin Rd）举行，电话81189816。