从方言偶戏到歌舞相声 艺满中秋赏传统艺术美

除了经典华乐、剧场表演、猜灯谜，今年艺满中秋首次推出新和平、三春隆和新怡梨兴的偶戏，让一家老小和年轻一代体验华族传统艺术之美。

“艺满中秋”是滨海艺术中心为庆祝中秋节而呈献的华族传统文化艺术节，通过一系列节目，让一家老小和年轻一代体验华族传统艺术之美。第18届的艺满中秋将从9月9日至11日举行，带来多项精彩现场演出、售票学习坊以及线上节目。

滨海艺术中心节目监制赵国泓说：“中秋节不仅是新加坡华人与其他族裔的朋友热衷于庆祝的传统节日，更是世界各地的华人非常重视的大日子。中秋是团圆欢聚的时刻，也是让大家了解华族文化的好机会。艺满中秋的核心就是一场老少咸宜的节庆艺术节，在此诚邀各位前来与我们一起体验华族传统艺术的深厚底蕴。”

“艺满中秋2022”有哪些精彩节目？

◎方言偶戏

艺满中秋首次推出新和平、三春隆和新怡梨兴的偶戏。尽管是非物质文化遗产，但偶戏正日渐消失，唯有这几个木偶戏班依然捍卫传统。他们将分别以兴化、海南和潮州方言演出，希望这份热忱让观众受到启迪。

新和平的提线木偶不仅灵活生动，幕后师傅更有着同时操控木偶，边唱边说的扎实功底，令人为之惊叹。新和平是本地仅存的兴化木偶班，新和平的前身为和平木偶班，班主杨来好于1981年接手木偶班至今，始终坚守传统木偶戏的传承。

三春隆以世代相传的木偶道具表演经典选段，带观众领略传统木偶戏的非凡魅力。三春隆是本地仅存且历史最悠久的海南木偶班，为本地海南社群服务超过半世纪。木偶班自1920年代成立，鼎盛时曾在东南亚各地演出。面临青黄不接的挑战，三春隆依然坚持传承文化，参与各种演出。

当然也得来认识一下戏班家族新怡梨兴以及他们坚守的木偶技艺，1977年成立的新怡梨兴是此刻本地唯一一个潮州铁枝木偶班，肩负着延续这门潮州艺术的重任。在郭慧卿和她三个孩子的接棒下，剧团希望吸引新加坡年轻一代认识和欣赏独特的潮州木偶戏。

◎戏曲跨界《潮剧·潮音》

戏曲跨界强调创新性和探索精神，本地新生代潮剧演员陈纬恬和新加坡电子乐制作人刘俊锋首次合作，用跨界的精神重新改编传统戏曲。经与艺术顾问朱伟康讨论，他们在潮剧经典《穆桂英》《苏六娘》《梁祝》选段中加入电子节拍与音效，让传统在颠覆的创造力中火花延续。

◎南音跨界《遇》

《遇》是东西方文化的相逢，是传统与流行的融合碰撞，从中可探索南音发展的诸多可能性，及其与时俱进所必备的坚强生命力。湘灵将首次与本地吉他手何维杰携手演出，呈献传统和当代作品的全新编曲，展示传统艺术之美。

◎《让笑声响起！》

佳节里听能给人带来阵阵欢笑的相声是最佳娱乐之一，听听青少儿广播演艺组的新秀带来的相声小品如《说一不二》《我是公主》《我的作文》与《玲珑塔》，让他们诙谐幽默，而且默契十足的表演，带给你一段捧腹大笑的快乐时光。

青少儿广播演艺组新秀的相声小品带来笑声连连。（主办单位提供照片）

◎《鼓鸣舞起迎中秋》

舞蹈与音乐在中国少数民族文化中占有重要地位，在任何欢庆节日里，有了节奏就能起舞。敲棒集团与舞桊以锣鼓的鸣声以及民族舞蹈的风采，一起迎接中秋到来。敲棒集团是一只由本地著名指挥兼打击乐演奏家郭勇德策划组成的专业打击乐团，集结多位毕业于北京中央音乐学院和新加坡南洋艺术学院的青年打击乐演奏家；舞桊则是由本地舞蹈工作者李瑞敏与郑龙成立的团体，这次演出也邀请到黄卓沁担任客席编导。

◎炫彩华“月”

明月高空挂，与家人朋友齐聚一堂，欣赏悠扬悦耳的华乐表演。南艺华乐团将奏起多首与“月”有关的华乐经典，如优美抒情的《彩云追月》，旋律轻快的《花好月圆》等。于2002年重组南艺华乐室内乐团现有团员40多人，由主修华乐及西乐的学生组成，积极参与许多本地社区演出以及慈善义演，也在各种大型活动、典礼仪式以及节日庆典中献艺。

南艺华乐团将演奏多首与月有关的华乐经典。（主办单位提供照片）

◎《当嫦娥遇上唐老鸭》

当东方神话传说中的嫦娥，遇上西方卡通角色唐老鸭，他们会碰撞出什么样的花火？想要知道故事的发展，听听父女档组合郭贤华与郭沛珊以电台广播的方式带来的精彩表演吧。

◎趣味灯谜

中秋节怎么能少了猜灯谜呢？这项广受欢迎的活动又重回滨海艺术中心户外天篷。从诗词、生活小常识、民间传说，到历史事件甚至社会议题，新加坡灯谜协会带来的这个妙趣横生且历史悠久的传统活动，涵盖各种各样的知识内容，等你来挑战。来锻炼一下猜谜技巧，与其他谜语爱好者一决高下吧。

趣味灯谜将重回滨海艺术中心户外天篷。（主办单位提供照片）

◎“粤剧之夜”

月圆之夜也是粤剧之夜，敦煌剧坊带来粤剧经典段子《痴梦》及《追夫》，与大家欢度中秋庆团圆。此次演出由王俊明、钟丽容、郭广麟及利莲茜主演。

艺满中秋的更多节目、活动详情，可上网：esplanade.com/zh-CN/moonfest。