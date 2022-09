“大家都能看到我的屏幕吗?”源自人们远距离互动时最常使用的话语。展览探讨科技对我们塑造自我的影响,在日益数码化的世界,如何与科技交流、接合。

新加坡美术馆新展“大家都能看到我的屏幕吗?”(Can Everybody See My Screen?)有好几个与访客互动、有趣好玩的装置。