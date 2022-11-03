留法画家康雄安回顾展 展出不同阶段画作

本地画家康雄安（1942-2021）去年因染冠病逝世，宣和文物和歌尚画廊联办“康雄安先生作品回顾展”，展出他不同阶段的34幅作品，包括30幅油画、两幅水墨画和两幅书法，作品全出自家属。

康雄安毕业自南洋美专，1974年到巴黎分区美术学校学习，替工厂手绘漆器家具谋生，业余作画至1989年。回顾展作品取材于日常生活，展出他留法期间的作品，包括描绘赛纳河畔，牵小狗的女孩的街景。

康雄安1989年因父亲年迈而回新成家。回顾展展出他描绘新加坡邮政局、富丽敦酒店安德逊桥、圣淘沙海边、餐馆厨房包饺子等画面。他的作品洋溢印象画派风格，采用平面的鲜明色调，重视形、线条、色块，以及体和面，流露画家的主观感情与个性。

他的画作受邀在国内外展览中展出，作品2009年被编入中国出版的《中华艺术名人博览》《中华艺术百家》和《艺术典藏——大师十人集》刊物，2013年受邀参加北京皇城艺术馆展览。

康雄安生前办过几次个展，也是新加坡墨澜社副社长，致力推动书画篆刻；本次也展出他书写唐人诗句的两幅书法作品。

展览从明天（4日）起，至2023年2月6日，上午10时至晚上8时，在泛太平洋酒店（7 Raffles Boulevard S039595）二楼艺术空间举行。入场免费。