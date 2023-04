本地画家陈亿全举办个展《破碎的华文/人》,以亚克力呈现中华传统水墨画的精神,探讨中华文化、东南亚华人的根源、城市地景、历史与身份认同等课题。

这是陈亿全(40岁)的第五场个展。他过去修读心理学,2015年开始从事艺术行业。此次个展展出他的12幅画作,结合中华水墨画和亚克力两种媒介,转为对华人的身份和根源、过去和当下的探索和审视。

他在受访时说:“破碎的概念起源于中国的陶窑瓷器,它们缤纷美丽也易碎。”

他也由此联想到由历史背景,以及多元文化糅杂而衍生的本地社会特质,如语言的断裂、离散华人与原乡纽带的断裂,以及本地华人身份认同的复杂。

《破碎的华文/人》绘画主题多元,其中《老人与河》(The Old Man And The River)蕴含“姜太公钓鱼”的中华典故,《原谅》(Forgiveness)和《文化特点》(Cultural Specific)处理民族情绪,《东南亚》(Southeast Asia)《珊顿道》(Shenton Way)和《啦莎莎扬》(Rasa Sayang)则体现本地特色和地景。

《老人与河》蕴含“姜太公钓鱼”的典故。(李健玮摄)

在本次展出的作品中,陈亿全实验不同的绘画风格,过程中贯彻“书画同源”的中国书画精神。

展览即日起至4月29日,开放时间:星期一至五(上午11时至傍晚6时)、星期六(上午11时至下午1时)地点:ArtSafe Gallery, 8 Changi South Street 2, Singapore 486632。须提前预约,联系97553322(Kelvin)。