本地画家陈亿全举办个展《破碎的华文/人》，以亚克力呈现中华传统水墨画的精神，探讨中华文化、东南亚华人的根源、城市地景、历史与身份认同等课题。

这是陈亿全（40岁）的第五场个展。他过去修读心理学，2015年开始从事艺术行业。此次个展展出他的12幅画作，结合中华水墨画和亚克力两种媒介，转为对华人的身份和根源、过去和当下的探索和审视。

他在受访时说：“破碎的概念起源于中国的陶窑瓷器，它们缤纷美丽也易碎。”

他也由此联想到由历史背景，以及多元文化糅杂而衍生的本地社会特质，如语言的断裂、离散华人与原乡纽带的断裂，以及本地华人身份认同的复杂。

《破碎的华文/人》绘画主题多元，其中《老人与河》（The Old Man And The River）蕴含“姜太公钓鱼”的中华典故，《原谅》（Forgiveness）和《文化特点》（Cultural Specific）处理民族情绪，《东南亚》（Southeast Asia）《珊顿道》（Shenton Way）和《啦莎莎扬》（Rasa Sayang）则体现本地特色和地景。

《老人与河》蕴含“姜太公钓鱼”的典故。（李健玮摄）

在本次展出的作品中，陈亿全实验不同的绘画风格，过程中贯彻“书画同源”的中国书画精神。

展览即日起至4月29日，开放时间：星期一至五（上午11时至傍晚6时）、星期六（上午11时至下午1时）地点：ArtSafe Gallery, 8 Changi South Street 2, Singapore 486632。须提前预约，联系97553322（Kelvin）。