配合早报百年报庆 秋斋狮城藏画首次公展

为配合《联合早报》100周年报庆，秋斋藏画第一次联合华文报藏画呈献“狮城美术·百年光华”特展，展示新加坡百年来美术发展概况。出自80位书画家的160件展品属于秋斋珍藏，乃秋斋首次公开展示的狮城美术佳作；新报业媒体华文媒体集团藏画也是第一次梳理、公展，主要来自书画家的雅赠，见证了报社与艺坛的情谊。

新加坡秋斋藏画主人曾国和40余年来，以中国近现代水墨画收藏闻名，其珍藏曾借展北京保利艺术博物馆、北京中国美术馆、北京历史博物馆、南京博物院、台湾历史博物馆等。2016年，世界著名的佳士得国际拍卖行为庆祝创办250周年，在世界各地的收藏群体中选中秋斋，呈献“春华秋实——新加坡秋斋藏中国近百年书画”特展，轰动香江。

不过，也许很多人还不知道的一个“秘密”是：秋斋也一直在默默收藏狮城画家的作品。曾国和（67岁）接受《联合早报》访问时说，秋斋的新华美术中心成立于1980年，作为中国最大画廊荣宝斋在新加坡的总经销，合同规定画廊只准展销中国画家的水墨画，中国以外的画家作品一概不能展销。基于个人对艺术的酷爱与家国情感，曾国和悄悄地收藏了本土艺术佳作，待到1990年合约满了，他愈加随心所欲，更有系统地收藏狮城美术至今，累积近300件作品。

为了配合《联合早报》100周年报庆，秋斋藏画第一次联合华文报藏画，从6月2日起至7月16日在新加坡华族文化中心举行长达一个半月的“狮城美术·百年光华”特展。出自80位书画家的160件展品属于秋斋珍藏，20余件来自华文报的书画收藏。这是秋斋第一次公开展示狮城美术佳作，画展也是华族文化中心年度文化节“华彩2023”节目之一。

钟四宾（泗滨）油画《野渡》。（秋斋珍藏）

“狮城美术·百年光华”特展主要展示新加坡百年来美术发展的概况。曾国和指出，新加坡美术的组合与移民分不开。特展的80位书画家中，过半是移民，来自中国广东、福建、江苏、浙江、海南，以及印度尼西亚、马来西亚，他们在新加坡落地生根，共同打造了狮城美术的光华。

林学大木板油画《新加坡河》。（秋斋珍藏）

曾国和说：“没有美校开拓者林学大，就没办法吸引到最优秀的老师开展美术教学；而没有NAFA（南洋艺术学院，前身为南洋美术专科学校），就不容易形成新加坡美术的独特风貌。”除了林学大，先驱画家陈文希、钟四宾（泗滨）、刘抗和陈宗瑞毕业自当时中国著名美术院校，南来后，塑造出一篇篇南洋美术的史诗。他说：“这些撼动人心的南洋画作，从创意、色彩到构图，与他们原有的传统艺术相比，取得了不起的突破性成就。”

秋斋主人指出，本地第二代书画家也有不少在中国出生，南移狮城，比如蔡逸溪、陈建坡、蔡名智、李文苑、陈楚智、陈声桂。二三十年前，仍有中国画家如范少华、汪非、陈亮、刘岱松陆续移民新加坡，植根创作。

王金成水彩画《尼泊尔河畔》。（秋斋珍藏）

中西艺术隔着时空对话

特展分两大主题区呈现，一部分展出油画、粉彩和水彩作品，一部分陈列水墨与书法，可说是中西艺术隔着时空的对话。在秋斋主人看来，林学大、陈文希、钟四宾、刘抗、张荔英毋庸置疑是油画的顶尖健将。来自中国、留学巴黎的女画家沈雁的油画《秋思》有新的实践。本土另一女画家陈城梅对色彩敏感，油画《沸腾的新加坡河》把河水染成红色。蔡名智是写实功力最强的第二代领军人物。以牛画驰名的郑木奎，油画《后墙》题材奇特，令人耳目一新。许锡勇在80几岁仍大胆创作《新加坡——我美丽的家园》，缤纷多彩，是他少见的“概念”油画。佘金裕蜡染画《市集所见》富南洋气息。秋斋唯一的马来裔画家萨卡西·赛义德（Sarkasi Said）的蜡染丝绸《缤纷世界》以胡姬花入画。王金成《海德拉渔港》是少见的1.53米水彩巨作，透明感强。另外，新加坡水彩画会创办人之一吴承惠，以及周璧珊、王春鑫的水彩画等也都让人惊艳。

郑木奎油画《后墙》。（秋斋珍藏）

沈雁油画《秋思》。（秋斋珍藏）

秋斋主人认为，中国超过千年的水墨艺术在本地也有崭新的表述，南下艺术家犹如脱缰之马，表现突出的有：陈文希《欢聚》的抽象艺术，鹭鸶的几何水墨形式从未有过；钟四宾《和睦共处》的各民族和谐融合呈现；陈宗瑞的马来甘榜画《捡花》，南洋气息浓烈，在在树立一种前所未有的南洋风貌内容。

秋斋的水墨佳作尚有市场少见的张丹农人物画《布袋和尚》，范昌乾题材稀有的日本仕女图《花容月貌》，松年法师的墨碳山水与吴在炎的指画《暮春听莺》，陈瑞献别具一格的《兰圃》，李福茂的南洋细笔花鸟画，陈建坡构图大胆、色彩浓烈对比的彩墨画等。还有较有创意的新水墨派画家包括李德庄、陈克湛、邓汝能、林仰章等。

曾国和说，秋斋收藏观重视艺术史的梳理，而非个人审美偏好，凸显艺术家的历史价值而非只以市场论成败，收藏的系统性、学术性与作品的精彩性并驾齐驱，蔚然成观。曾国和不喝评分低过90分的葡萄酒，同样的，达到90分以上的精湛作品才会入藏。配合展览出版的秋斋画册厚达282页，收录80位书画家208件作品。

陈文希水墨画《群鹭》。（秋斋珍藏）

收藏从来不容易，尤其秋斋在没有企业的基础上进行收藏，以画养画，特别艰辛。曾国和记得有一次，为了购藏狮城一位重要画家的四件代表佳作，他不得不连带“包下”这位画家的其余67件作品。

台湾知名艺术评论家、艺术图书公司发行人何恭上在《新加坡“秋斋”的贡献》一文中指出，曾国和默默地为新加坡画坛，有系统地收录开国以后当代的杰出者，还有具指标性、未来前途无限看好的年轻画家，“这‘秋斋’珍藏的百年新加坡美术作品，已为新兴跃起的新加坡注入新的活血，当能为今后研究狮城美术发展史，提供最好资料和实品佐证。”

书画家林子平为华文报藏画新书封面题字《雅意》。（华文报藏画，李欣赏摄）

华文报藏画见证报社与艺坛雅意

特展第一次展出新报业媒体华文媒体集团历年来的收藏。集团首次梳理出200余件作品，撷出新加坡与海外（中国为主）60几位艺术家近90件作品评析出版《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》（由早报资深高级记者黄向京撰写），从中选出20余幅本地书画展出。华文报特邀过百岁书画家林子平为新书封面题字的《雅意》也参展。

华文报书画主要来自艺术家的雅赠，溯源中国和新加坡文人办报的传统，也见证报社与艺坛绵绵的情谊与雅意。作于1985年的合作画《柳荫浴牛》是跨代书画家潘受、范昌乾、黄葆芳、欧阳兴义、赖瑞龙和陈建坡在一次雅集上共同创作的结晶。

蔡名智油画《下棋》。（华文报藏画，李欣赏摄）

书法家、诗人潘受书写的《联合早报》《联合晚报》以及为鼠年新春创作的对联，刘抗和陈声桂分别为《新明日报》创刊21周年所作水墨画和书法，陈文希为《联合晚报》羊年新春特辑所作三羊画《三阳开泰》，陈宗瑞作于1961年的水墨画《满载而归》，蔡名智的写实油画《下棋》；杨可均的抽象油画《澳洲野花》和童振狮水彩画等都将展出。

杨可均油画《澳洲野花》。（华文报藏画，李欣赏摄）

狮城美术·百年光华