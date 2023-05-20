早报100 配合早报百年报庆 秋斋狮城藏画首次公展 黄向京更新 / 更新 / 2023年5月20日 9:08 AM发布 / 发布 / 2023年5月20日 5:00 AM 陈宗瑞水墨画《捡花》。（秋斋珍藏） 刘抗油画《憩息中的峇厘妇女》。（秋斋珍藏） 许锡勇油画《新加坡——我美丽的家园》。（秋斋珍藏）字体大小:小中大为配合《联合早报》100周年报庆，秋斋藏画第一次联合华文报藏画呈献“狮城美术·百年光华”特展，展示新加坡百年来美术发展概况。出自80位书画家的160件展品属于秋斋珍藏，乃秋斋首次公开展示的狮城美术佳作；新报业媒体华文媒体集团藏画也是第一次梳理、公展，主要来自书画家的雅赠，见证了报社与艺坛的情谊。新加坡秋斋藏画主人曾国和40余年来，以中国近现代水墨画收藏闻名，其珍藏曾借展北京保利艺术博物馆、北京中国美术馆、北京历史博物馆、南京博物院、台湾历史博物馆等。2016年，世界著名的佳士得国际拍卖行为庆祝创办250周年，在世界各地的收藏群体中选中秋斋，呈献“春华秋实——新加坡秋斋藏中国近百年书画”特展，轰动香江。不过，也许很多人还不知道的一个“秘密”是：秋斋也一直在默默收藏狮城画家的作品。曾国和（67岁）接受《联合早报》访问时说，秋斋的新华美术中心成立于1980年，作为中国最大画廊荣宝斋在新加坡的总经销，合同规定画廊只准展销中国画家的水墨画，中国以外的画家作品一概不能展销。基于个人对艺术的酷爱与家国情感，曾国和悄悄地收藏了本土艺术佳作，待到1990年合约满了，他愈加随心所欲，更有系统地收藏狮城美术至今，累积近300件作品。为了配合《联合早报》100周年报庆，秋斋藏画第一次联合华文报藏画，从6月2日起至7月16日在新加坡华族文化中心举行长达一个半月的“狮城美术·百年光华”特展。出自80位书画家的160件展品属于秋斋珍藏，20余件来自华文报的书画收藏。这是秋斋第一次公开展示狮城美术佳作，画展也是华族文化中心年度文化节“华彩2023”节目之一。 钟四宾（泗滨）油画《野渡》。（秋斋珍藏）“狮城美术·百年光华”特展主要展示新加坡百年来美术发展的概况。曾国和指出，新加坡美术的组合与移民分不开。特展的80位书画家中，过半是移民，来自中国广东、福建、江苏、浙江、海南，以及印度尼西亚、马来西亚，他们在新加坡落地生根，共同打造了狮城美术的光华。 林学大木板油画《新加坡河》。（秋斋珍藏）曾国和说：“没有美校开拓者林学大，就没办法吸引到最优秀的老师开展美术教学；而没有NAFA（南洋艺术学院，前身为南洋美术专科学校），就不容易形成新加坡美术的独特风貌。”除了林学大，先驱画家陈文希、钟四宾（泗滨）、刘抗和陈宗瑞毕业自当时中国著名美术院校，南来后，塑造出一篇篇南洋美术的史诗。他说：“这些撼动人心的南洋画作，从创意、色彩到构图，与他们原有的传统艺术相比，取得了不起的突破性成就。”秋斋主人指出，本地第二代书画家也有不少在中国出生，南移狮城，比如蔡逸溪、陈建坡、蔡名智、李文苑、陈楚智、陈声桂。二三十年前，仍有中国画家如范少华、汪非、陈亮、刘岱松陆续移民新加坡，植根创作。 王金成水彩画《尼泊尔河畔》。（秋斋珍藏）中西艺术隔着时空对话特展分两大主题区呈现，一部分展出油画、粉彩和水彩作品，一部分陈列水墨与书法，可说是中西艺术隔着时空的对话。在秋斋主人看来，林学大、陈文希、钟四宾、刘抗、张荔英毋庸置疑是油画的顶尖健将。来自中国、留学巴黎的女画家沈雁的油画《秋思》有新的实践。本土另一女画家陈城梅对色彩敏感，油画《沸腾的新加坡河》把河水染成红色。蔡名智是写实功力最强的第二代领军人物。以牛画驰名的郑木奎，油画《后墙》题材奇特，令人耳目一新。许锡勇在80几岁仍大胆创作《新加坡——我美丽的家园》，缤纷多彩，是他少见的“概念”油画。佘金裕蜡染画《市集所见》富南洋气息。秋斋唯一的马来裔画家萨卡西·赛义德（Sarkasi Said）的蜡染丝绸《缤纷世界》以胡姬花入画。王金成《海德拉渔港》是少见的1.53米水彩巨作，透明感强。另外，新加坡水彩画会创办人之一吴承惠，以及周璧珊、王春鑫的水彩画等也都让人惊艳。 郑木奎油画《后墙》。（秋斋珍藏） 沈雁油画《秋思》。（秋斋珍藏）秋斋主人认为，中国超过千年的水墨艺术在本地也有崭新的表述，南下艺术家犹如脱缰之马，表现突出的有：陈文希《欢聚》的抽象艺术，鹭鸶的几何水墨形式从未有过；钟四宾《和睦共处》的各民族和谐融合呈现；陈宗瑞的马来甘榜画《捡花》，南洋气息浓烈，在在树立一种前所未有的南洋风貌内容。秋斋的水墨佳作尚有市场少见的张丹农人物画《布袋和尚》，范昌乾题材稀有的日本仕女图《花容月貌》，松年法师的墨碳山水与吴在炎的指画《暮春听莺》，陈瑞献别具一格的《兰圃》，李福茂的南洋细笔花鸟画，陈建坡构图大胆、色彩浓烈对比的彩墨画等。还有较有创意的新水墨派画家包括李德庄、陈克湛、邓汝能、林仰章等。曾国和说，秋斋收藏观重视艺术史的梳理，而非个人审美偏好，凸显艺术家的历史价值而非只以市场论成败，收藏的系统性、学术性与作品的精彩性并驾齐驱，蔚然成观。曾国和不喝评分低过90分的葡萄酒，同样的，达到90分以上的精湛作品才会入藏。配合展览出版的秋斋画册厚达282页，收录80位书画家208件作品。 陈文希水墨画《群鹭》。（秋斋珍藏）收藏从来不容易，尤其秋斋在没有企业的基础上进行收藏，以画养画，特别艰辛。曾国和记得有一次，为了购藏狮城一位重要画家的四件代表佳作，他不得不连带“包下”这位画家的其余67件作品。 台湾知名艺术评论家、艺术图书公司发行人何恭上在《新加坡“秋斋”的贡献》一文中指出，曾国和默默地为新加坡画坛，有系统地收录开国以后当代的杰出者，还有具指标性、未来前途无限看好的年轻画家，“这‘秋斋’珍藏的百年新加坡美术作品，已为新兴跃起的新加坡注入新的活血，当能为今后研究狮城美术发展史，提供最好资料和实品佐证。” 书画家林子平为华文报藏画新书封面题字《雅意》。（华文报藏画，李欣赏摄）华文报藏画见证报社与艺坛雅意特展第一次展出新报业媒体华文媒体集团历年来的收藏。集团首次梳理出200余件作品，撷出新加坡与海外（中国为主）60几位艺术家近90件作品评析出版《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》（由早报资深高级记者黄向京撰写），从中选出20余幅本地书画展出。华文报特邀过百岁书画家林子平为新书封面题字的《雅意》也参展。华文报书画主要来自艺术家的雅赠，溯源中国和新加坡文人办报的传统，也见证报社与艺坛绵绵的情谊与雅意。作于1985年的合作画《柳荫浴牛》是跨代书画家潘受、范昌乾、黄葆芳、欧阳兴义、赖瑞龙和陈建坡在一次雅集上共同创作的结晶。 蔡名智油画《下棋》。（华文报藏画，李欣赏摄）书法家、诗人潘受书写的《联合早报》《联合晚报》以及为鼠年新春创作的对联，刘抗和陈声桂分别为《新明日报》创刊21周年所作水墨画和书法，陈文希为《联合晚报》羊年新春特辑所作三羊画《三阳开泰》，陈宗瑞作于1961年的水墨画《满载而归》，蔡名智的写实油画《下棋》；杨可均的抽象油画《澳洲野花》和童振狮水彩画等都将展出。 杨可均油画《澳洲野花》。（华文报藏画，李欣赏摄）狮城美术·百年光华6月2日至7月16日上午10时至傍晚6时新加坡华族文化中心多功能礼堂，七楼1 Straits Boulevard S018906入场免费请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 华文媒体集团 联合早报 早报100 展览 收藏 绘画 水墨画 油画 画家 南治国以闲书写菊花诗 新加坡美术馆三场实验性艺术展 游戏·反思·离奇