三画廊国庆联展 颂本地艺术之美

配合8月国庆，本地三家画廊办联展，主打我国第二代到第三代、年轻艺术家的作品，媒介多元，涵盖油画、水墨画、版画、摄影、雕塑、装置，传达新加坡都市与自然景观、日常生活之美。

“白色空间”画廊在“60年的油彩意韵”联展突出南洋美专毕业的三元老、第二代知名油画家——洪亚弟、陈楚智和许锡勇总共20多件作品。他们都受西方印象画派的影响，已从事一甲子的艺术创作，展厅播放的录像装置，拍摄这三位画家围在火锅边的聚首，回溯全职创作的来时路。

其中，洪亚弟、陈楚智是文化奖得主。洪亚弟（80岁）自1977年全职作画以来，不仅新加坡河和牛车水题材，其国外的风景也为藏家所爱。他说过，油彩是西方的，笔触是东方的，画刀技法带半抽象风格。本次展出他作于1980及1990年代，包括阳台、乡村、街边景色的作品。也以风景画闻名的陈楚智（81岁），本次展出从1970跨至2010年代的作品，包括牛车水、沙球劳路、哈芝巷街景、花葩山景色、渔村奎笼等。这绝大多数是画家现场写生，捕捉风景中的光影变化，回到画室修饰，画面用笔跳跃，抒情强烈。

去年在企业家、藏家许九弟资助下，许锡勇艺术馆对外开放，提升了艺术家知名度。本次展出许锡勇于1990与2000年代在东亚旅行的油画纪录，绍兴、周庄水镇风光、青海高原、云南寺庙等景色，用色与氛围营造有别于早期作品。