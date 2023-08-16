林家雄西洋画个展 旅行记忆刻在心田

林家雄《学海行舟》（2009）画贵州的小女孩只能在椅子上写字。（名流艺术画廊提供）

新加坡总统府内有一幅大型油彩壁画《天鹅湖》，出自本地第二代画家林家雄之手。那是纳丹担任总统期间（1999－2011），经由南洋艺术学院搭线，委任林家雄创作的。

这些年来，林家雄（76岁）以水墨画作品闻名，频办个展，反观他的油画，虽然持续与水墨并行创作，但因间隔了很久没展油画，比起水墨，相对低调。同时擅长素描、水彩画的林家雄说：“忘了这是我的第几个油画展，但记得已经隔了很久很久，这次只是个淡淡地回味，让自己内心泛起微微涟漪，再用记忆的锐角刻在心田里，让它永远成为一道痕迹，如此而已。”

林家雄字笑宾，以楼间楼名其室。他生于中国广东汕头，六岁随母南渡定居新加坡，中学时代师从范昌乾及施香沱学习水墨及书法，毕业于南艺（前身为南洋美专）西洋画系。林家雄受访时说：“我一直在画油画，画了一堆，但画了没做框，因为摆放很占地方，不如水墨画现成得多，容易展出。尽管油画比水墨画费时耗功夫创作，我依然在创作。这次是名流艺术画廊的丽莎来家里挑选作品，做框展出。”

林家雄本次的西洋画个展“东方之触·西方之愉”展出他创作于1997年至今的油画作品总共26幅，不少是旅行的收获。

林家雄《峇厘舞蹈》（2008）像水墨画，纱笼运用毛笔笔触以黑色油彩勾勒。（名流艺术画廊提供）

《峇厘舞蹈》（2008）画得很像水墨画，背景轻盈灵动，峇厘女子的纱笼巧妙运用毛笔以黑色油彩勾勒，林家雄说，在油画创作中运用水墨笔触是很自然的，以后若有适合的题材，尤其人物特写，就会多多采用。

林家雄说，《学海行舟》（2009）画贵州的小女孩穷得连桌子也没有，只能在椅子上作画，焦点放在小女孩全身贯注写字的神态，背景放松了。另一幅肖像画《初阳》（2003）写逃难在泰国沙丘蚝岛的两个缅甸小难民，后来该岛在南亚大海啸中被吞噬，命运可怜，成为可贵的记录。

林家雄肖像画《初阳》（2003）写逃难在泰国的缅甸小难民。（名流艺术画廊提供）

林家雄油画《浪漫晨光》在旧作基础上，于2023年完成。（名流艺术画廊提供）

画展展出的风景画以早期作品居多，写实为主。林家雄说，风景油画没必要在空间上另做处理，主要刻画那个地方的氛围情调。他说，“油画基本上是注重形象，水墨画则重视意象，比较有意念可以去创造”。像林家雄《废弃的港湾》（2000），已成为时代流逝后历史的见证。还有早期的静物题材，展现他在绘画领域的多才多艺。

展览即日起至8月27日，每天上午11时30分至傍晚6时30分，在名流艺术画廊（100 Orchard Road #03-11 Concorde Hotel S238840）举行。电话：98323285，网站：www.mingliuart.com。