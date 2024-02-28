在马国生活难民 以艺术创作传达渴望

▲难民艺术工作者联展“渴望之门”

威士马广场（Wisma Atria，435 Orchard Rd S238877）一楼Forever New时装店旁

即日起至3月3日

上午10时至晚上10时

看点：由=Dreams Asia和马来西亚非牟利难民教育服务机构Fugee联办的“渴望之门”艺术展，展出在马国生活的难民艺术工作者的创作。他们来自伊朗、巴基斯坦、阿富汗、巴勒斯坦、叙利亚和缅甸，通过鲜艳的色彩、象征性图案和文化元素探索难民的经历，描绘难民逆境中生存的韧性，以及对美好未来的坚定希望。

叙利亚平面设计师Nour Aldeen Salama住家城镇遭到叙利亚政府军轰炸后，被迫逃难到马来西亚，经过两年才获得居留权。其海报画《流散》描绘在叙利亚战乱中一位母亲的伤痛——她丧失了孩子，或者因为逃难或从军，被迫与散居地球各地孩子分离，母亲仍试图与孩子们保持联系。

跟随家人逃离宗教政治迫害的伊朗雕塑工作者Ahoora Jenab Zadeh，创作主要靠自学，通过陶土雕塑《渡过卢比孔河》（破釜沉舟），描绘了难民从最初的茫然，到重新振作，表达失败、痛苦、希望等复杂情感。