林龙成半世纪作品个展 艺术莽原留足迹

新加坡艺术家林龙成举办最齐全个展“莽原的足迹”，展出从1970年代至今总共73件作品，涵盖雕塑装置、陶艺、绢印版画、当代水墨、水彩、速写、油画、亚克力画和拼贴混合媒介。其中两成为新作，传达艺术家对建国发展、环境气候、战争冲突等人类状态的思考。

新加坡艺术家林龙成（74岁）在2022年出版最完整作品集《莽原的足迹》时就想配合办展，而今心愿达成，在南洋艺术学院举行同名个展“莽原的足迹”。这是他第九次个展，也是最齐全的，展出从1970年代至今总共73件作品，涵盖雕塑装置、陶艺、绢印版画、当代水墨、水彩、速写、油画、亚克力画和拼贴混合媒介，其中两成为新作，传达艺术家对建国发展、环境气候、战争冲突等人类状态的思考。

展厅矗立一个几近被烧成黑炭的木箱装置《重生》2024新版。林龙成接受《联合早报》访问时说，原作1977年参加现代画会年展，引起轰动，上了《新明日报》封面，新闻照显示一名访客探头好奇破木箱里头装了什么。当时新加坡作为贸易中心，中国还没有集装箱，而是靠这种木箱装货，“养”了很多国人，木箱过后被丢弃，有些送去农村当柴烧。这件包含燃烧松木箱行为表演的概念艺术，引发对转口贸易与保护环境的思考，他这回重烧三次才成功。

各阶段代表作涵盖多媒介当时农田常使用簸箕，或用来捉鱼，建屋也用簸箕来装沙石。林龙成在1976年以传统簸箕创作出《组合》，造型类似一串天然贻贝，计划重做时，市场仅有塑胶簸箕，找了几年才从泰国购置传统藤版于2023年完成。林龙成曾在国家美术馆“无常之永恒：再思新加坡雕塑”展出《新时代》《重建》装置新版，分别采用塑胶袋、钢筋，利用工业素材，借此传达城市发展中的农村拆除与公共建设，可说是艺术家1970年代阶段代表作。