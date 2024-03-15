杨可均油画特展 传统与现代融合

▲杨可均油画作品特选展

海卉艺苑（1 Coleman Street #03-32 The Adelphi S179803）

3月16日至4月2日，中午12时至傍晚6时30分 电话：81189816

看点：海卉艺苑举办“杨可均油画作品特选展”，展出留法艺术家杨可均从1968年至2019年共计20幅油画。其中几件是杨可均过去不舍得拿出的稀有作品，包括：作于1968年的《无名》，展示艺术家以半球状弧线构图、立体解构、厚涂颜料、矩形块状的特色，状似一个人行走的抽象画；1998年的《在森林中跳舞》（117x152cm）可从长线条结构看出一众男女在火热跳舞，充满节奏感；《向日葵》（2017）抽象化侧写向日葵的绽放。

杨可均的油画在几种主色上打转，加入光的投影，展现技巧变化及东方情境。作品如《迪拜的黄昏》（2016）利用黄昏的璀璨但柔美的色彩，构成画面的抒情诗意，笔触散漫自然，仿佛触碰到艺术家情感世界海洋般的波动。1983年以红白色块为主调的《无名》可说是极简画。杨可均试图将中国传统文化的灵魂与西方现代艺术表现形式融为一体，通过抽象表达抒发内心深处的中国情结。