和平鸽·胡姬花 朱庆光父女展两代油画

▲朱庆光·朱爱伦油画展

宣和文物（7 Fraser St, DUO Galleria #01-19 S189356）

即日起至3月30日，星期一至六上午11时至傍晚6时

看点：本地第一代著名画家朱庆光（1931-2019）已去世四年多，家属和画廊选出朱庆光18幅作品，举办纪念展。朱庆光擅长油画，他笔下的和平鸽、金鲤和猴子都有名气，也喜爱描绘新加坡街景，尤其是牛车水。本次展出作于1991年的鸽子巨画《和谐》（122cmx183cm）、猿猴画，还有描绘苏丹回教堂，渔村河边晨曦中的洗濯场景，印尼的梯田风景，娘惹粿等等题材。

朱庆光生前办过四代同堂展览。“朱庆光·朱爱伦油画展”也展出朱庆光二女儿朱爱伦擅长的胡姬花总共六幅油画。

朱庆光毕业自公教中学和南洋美专，曾任公立新华学校校长、南洋艺术学院美术教育系副系主任。他多次受委制作大型壁画，经常捐画为慈善团体筹款。