三画家联展：白云无尽时 笔法有风采

集菁艺社举办“白云无尽时：林子平，王瑾，庄声涛”大型联展，从新加坡三位艺术家新旧作品中，探索他们如何汲取中国书法水墨的线条笔法与文人画精神，融入一己画风中。

笔法（gestural brush-strokes）是绘画术语，指以自由大胆以及富有表现力的笔触与方式作画，这是中国书法艺术的精髓，也是东方美学理念。

西方艺术传统不注重用笔，直至百多年前，欧美从印象派到抽象表现主义派代表画家都受到东方影响，将笔法线条和动态手势概念推广到全世界，成为20世纪以来现代艺术重要的发展趋势。

集菁艺社举办“白云无尽时：林子平，王瑾，庄声涛”大型联展。画廊总监何劭斌受访时说，此展从新加坡三位艺术家——林子平、王瑾和庄声涛共103幅画作中，探索他们如何汲取中国线条笔法，融入一己画风中。

林子平：从写实到抽象线条

103岁书画家林子平以水墨著称，油画较少人知，本次展出的15幅油画作于1950年代至2000年代后期，出自私人收藏。

林子平的艺术从书法出发，中正中学时期打下基础。他自1940年代起，受叶之威和刘抗等老师的影响，激发对油画的兴趣，1950年代担任新民中学校长时，积极画油画。

这次的参展作品，旧风景、甘榜生活和老树等主题反复出现，技法不断变化。作于1950年代的《无题（中华总商会）》油画，写实笔触中规中矩。1980年代的新加坡河，笔触比较放松，线条用笔更明显。1990年代的峇厘岛海神庙等作品，利用色彩与线条营造氛围意境。2000年代的老树系列，线条成为主体，趋向抽象、混沌，用色浑厚朴实，比如《泰国树木》（2002）。2米大画《克拉码头》（2007）的线条与色彩融化成码头黄昏的氛围情境。

林子平说过：“我的画是线条的艺术。万事万物都可归纳在线条上，在线条中追求质感与意境。”

林子平作于1950年代的写实油画《无题（中华总商会）》。（集菁艺社提供）

林子平油画以线条勾勒甘榜生活风光。（集菁艺社提供）

王瑾：色域技法与水墨融合

艺术家王瑾（82岁）在新加坡出生长大，父母是在上海受教育的教育家，精通中国历史和文人艺术。王瑾师从陈文希学习水墨和油画，对中国水墨和书法美学有深厚敬意，一直是其艺术身份的基石。

本次展出1960年代至2000年代50件作品，凸显了王瑾长期将西方色域技法与中国水墨表现手法相结合。莲花是一大主题，王瑾在实验纸本上用油彩画莲花，1990年代的一组莲花小品，营造出幽暗中莲花的高光绽放，充满水墨意境与韵味。巨幅纸本莲花油彩如同笔墨线条，挥写出一荷塘的颓败，几朵莲花的亭立。帆布油画上的荷花色彩饱满，运用色域与线条描绘荷叶连成天。长达2.74米的《无题》（2008）更是色域与水墨无缝交融之杰作。

王瑾将母亲的书法片段拼贴融入自己的油画《抽象》（1965）中。（集菁艺社提供）

王瑾胶彩画《玻璃窗后面》（2024）的汉堡包肉块夹层看似肉体，以色域分割画面。（集菁艺社提供）

王瑾长达2.74米的《无题》（2008）是色域与水墨无缝交融之杰作。（集菁艺社提供）

汉堡、肉体、裸体是王瑾另一绘画主题。有一组纸本油画裸体小品，表现室内的女性神游在内在宇宙。反映人类无穷欲望的汉堡系列仍在创新，胶彩画《欲望》（2010）的汉堡包层叠远看似风景。《玻璃窗后面》（2024）的汉堡包肉块夹层看似肉体，以色域分割画面。王瑾画裸体者在床上吃肉，人的欲望与肉铺上的肉块相互重叠，胶彩的手势动态离不开线条。

庄声涛：当代文人水墨的抽象韵律

生于中国潮州，11岁移居新加坡，1997年隐居苏州至今的庄声涛（80岁），读过南洋美专（现南洋艺术学院），师从施香沱学习水墨画和书法。本次展出他从1970年代初到2010年代37件水墨，出自私人收藏。1970年代作品体现出他将传统文人画移植到现代中国语境的尝试，包括采用海派绘画技法和山水画传统来表现在地环境和建筑，比如《无题》（1977）。

庄声涛早期水墨《无题》（1977）以海派写在地风貌。（集菁艺社提供）

庄声涛纸本水墨《蓝》（2005）用印度墨创作。（集菁艺社提供）

庄声涛的书法与水墨充满节奏感。（集菁艺社提供）

考获南洋大学中文系硕士的庄声涛自1980年代起，踏上了巴黎、纽约和西雅图的学习之旅，画风自1990年代出现大变化，趋向当代抽象。他的抽象水墨画本质上是自然的诗篇，作品没有呈现景观的特征，而是将自然的物理本质提炼为运动、节奏和氛围。他在当代水墨语言中保留单色，通过写意笔法、色调变化、线性和空间来探索中国水墨的复杂性。

水墨书法的核心是移动中的冥想状态，庄声涛书法往往跑出框外，突破空间，靠线条与力道，以旋律组织起来。庄声涛说过，线条的感觉和运用就像音乐。他站着画，跑动着、移动着画。1990年代水墨画《交响乐系列》的泼墨与挥毫，洒脱纵逸，充满节奏、韵律与动态。后期作品线条一气呵成，淋漓尽致，肥美多汁，构图不循常规，尽显大写意的恣意。

何劭斌认为，新加坡的文化构成为中西合并，坚信书画同源的林子平，油画技法着重线条表达，在观念上是西方的。留学纽约的王瑾，创作受抽象表现主义影响，但其构图的简笔带东方味道。王瑾特崇拜八大山人，将其构图融入西画中，画中线条也受书法美学影响。庄声涛的当代抽象乍看之下很西方，但其内在精神是中国文人画传统的延伸，很有诗意与朦胧美感。

展览已开始，展至6月23日，每日中午12时至晚上7时，地点在Artspace@Helutrans（39 Keppel Road, #01-05, Tanjong Pagar Distripark, S089065），入场免费。