▲孟志华个展“国庆梦之花”

8月8日至22日星期一至六上午11时至下午4时30分

MKAU画廊（Blk3015A Ubi Road 1 #06-15 S408705）

来自中国河北、随丈夫定居新加坡的画家孟志华（44岁），举行第二次个人画展“国庆梦之花”，展出以大白菜为原型的“梦之花”系列和胡姬花画。“梦之花”的大白菜画追溯至孟志华在大学时期的作品，从上俯视，重新诠释大白菜的自然形态，层层包裹的叶片宛如盛开的花朵，使日常食物超越物质属性，成为生命、女性身体与精神世界的象征。她用中国水墨画的晕染技法和西方莫兰迪高级灰色彩，以细腻笔触来表现梦幻、憧憬、迷茫与单纯的情感。

出生在河北省石家庄农村的孟志华说：“大白菜不仅是一个视觉对象，更是一种深入骨血的情感记忆。每到冬天，北方农村的家庭都会储存白菜，放入地窖，作为整个寒冬最重要的食物来源。无论是猪肉炖粉条、白菜炖豆腐，还是白菜饺子，它维系着一家人的温饱，也承载着朴素而坚韧的生活方式。在我看来，大白菜就像母亲，纯朴、温暖，充满生命力。”

近十几年，孟志华转向创作“丰收”人物画系列，直至画廊策展人周木聪到她的画室，在阁楼发现了几十幅花画，非常喜欢，建议她办花画展。孟志华重温昔日的“梦之花”，是憧憬美好未来，而今她从少女长成女人、成为两个孩子的妈妈，经历了生活的酸甜苦辣，但依然画出色彩鲜艳的作品，这是对生活热爱的表达和对女人生命力坚强、能量的释放，她忽然又找到了自己。

孟志华胡姬花画《新家园》。（画家提供）

孟志华也以漂亮的花朵为元素，加上卡通漫画、想象、梦幻，让画面多姿多彩，画四张粉红色的花朵，代表少女的心情。《胡姬花》是表达她对新加坡的热爱，她说：“像生活在童话里一样。蓝色的天空，美丽的云朵，漂亮的环境，人和动物的和谐共处，充满了梦幻。好像我就是那个充满少女心情的小仙女。”