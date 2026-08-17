▲帆渡南洋——新加坡第二代画家李文苑画展

即日至8月25日每天中午12时至傍晚6时30分

海卉艺苑（1 Coleman Street #04-46 The Adelphi S179803)

海卉艺苑主办“帆渡南洋——新加坡第二代画家李文苑画展”，展出李文苑（1934－2016）不同时期作品三十余幅，涵盖油画、水彩、素描，横跨海景、风景、市井众生、人体艺术等题材，展现这位写实派画家的艺术造诣和创作历程。

从小住在海边，家里经营渔业的李文苑说过：“看不到海就无法呼吸”。他一生爱开着红色游艇，乘风穿梭附近海域，海洋、舟船成为其核心创作母题。渔港泊船、落日帆影、潮起浪涛、滨海黄昏的景致，出现在他的画布上。作为赤道艺术研究会联合发起人，其写实技艺精湛，海浪层层翻涌的肌理质感、市集摊贩生动鲜活的神态、人体流畅自然的骨骼线条，形神兼备，光影塑造扎实细腻，既真实又富有生命力。

李文苑油画《峇厘乡村》（91x62厘米，1999）。（海卉画廊提供）

李文苑踏遍东南亚各地采风写生，深入热带雨林、滨海渔村、南洋乡野，把赤道日光、海岛地貌、南国风物纳入画作中，定格原生态的自然风貌。他走进老街巷和菜市场写生，细腻捕捉商贩劳作、市井往来的日常百态，人间烟火画面质朴温暖，同时潜心人体写实创作，以沉稳的笔触勾勒人体体态线条的美感。

李文苑毕业于南洋美术专科学校（今南洋艺术学院），后来任职广告公司，1980年代起全职作画，生前办过11次个展。他为文莱波基亚苏丹家族，诗家董的董氏家族及印度尼西亚富商画过肖像。