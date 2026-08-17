▲墨韵生香——施杨倬卿女士彩墨画纪念展

即日至8月23日上午11时至傍晚6时，星期日中午12时至傍晚5时

陈文希艺术馆、美伦镜框艺术画廊（261 Waterloo Street #01-10/11 Waterloo Centre S180261）

宣和文物举办“墨韵生香——施杨倬卿女士彩墨画纪念展”，通过50幅彩墨画和一幅6.5米长卷，向画家杨倬卿（1917－2003）的艺术生涯、创作激情及其对艺术界的贡献致敬。其中16幅彩墨画有名家题款，如施香沱、王瑞璧、陶寿伯、赵谦森、赖瑞龙。长卷描绘32种蔬果，并有八位艺坛前辈（刘抗、潘受、施香沱、沙曼翁、韩敏、锺天铎、寿荣德和郁文华）的赞叹与题跋。

杨倬卿生于新加坡，祖籍中国广东潮安，毕业于南洋女子中学校及新加坡师资训练学院，曾就读于南洋艺术学院研究班，兼擅中西绘画，尤擅指画。她是新加坡艺术协会、中华美术研究会和三一指画会永久会员、乐龄书画会理事，曾任新加坡体育教师图工导师，作品曾参加各画会常年美展，参展2000年在商务印书馆举行的“长春藤艺展”及2001年在香港的“长春藤艺展”。

杨倬卿是新加坡中华书局和商务印书馆已故总经理施寅佐的夫人，1975年与丈夫共同创办中华画廊，办画展、雅集、演讲，推动本地美术事业。施寅佐1987年辞世后，她担任中华和商务画廊名誉顾问。

杨倬卿彩墨画《趣游》有赖瑞龙题款。（宣和文物提供）

杨倬卿彩墨画《五毒图》有施香沱题款。（宣和文物提供）