▲佳士得香港20及21世纪艺术拍卖精选新加坡预展

香港20及21世纪艺术拍卖：9月29日至30日，The Henderson（香港中环美利道2号）

新加坡预展：8月29日至30日上午11时至傍晚6时，新加坡旧国会大厦艺术之家（1 Old Parliament Lane S179429），入场免费

新加坡艺术家张荔英（1906－1993）的油画《马来亚水果（红毛丹与榴梿）》（55.3x 46.4厘米）9月底将在佳士得香港举行的20及21世纪艺术晚间拍卖。

此作于1960年代购入，由同一家族收藏，首次亮相拍场。它是张荔英最具标志性且备受追捧的静物画题材之一，估价400万至600万港元之间（约64万8130至97万2196新元）。此作作于1960年代，张荔英作品拍卖成交价最高的五件中，有四件均创作于这一时期。2023年，张荔英1965年油画《静物与榴梿》在佳士得以1429万港元（247万新元）成交，创下艺术家的世界拍卖纪录。

佳士得2026年庆祝亚洲四十年，本次新加坡预展展出多件具代表性的东南亚艺术杰作，包括印尼女艺术家克里斯汀·艾·乔（Christine Ay Tjoe）的油画《最高玩家01》（170x200厘米，2016），估价700万至1000万港元（约113万至162万新元）。此外还有菲律宾艺术巨匠安妮塔·马赛赛·何（Anita Magsaysay-Ho）、阿凡迪（Affandi）、安·基乌科克（Ang Kiukok）以及新加坡艺术家锺四宾等人的作品。

佳士得香港在上半年于东南亚艺术板块取得市场领先的佳绩，不仅刷新了沃尔特·斯皮斯（Walter Spies）与克里斯汀·艾·乔（Christine Ay Tjoe）的世界拍卖纪录，“德茹阿尼（Dejouany）越南艺术珍藏”作品的落槌总价也较最低估价高出154%。

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其他重点拍品有巴勃罗·毕加索纸本作品《双头像；男子半身像与女体》（1972）、萨尔瓦多·达利超现实主义油画《七艺之魔法》（1957）、费尔南多·博特罗油画《家庭》（2012）等。

新加坡艺术家锺四宾油画《姐妹》（1974）。（Christie’s提供）

费尔南多·博特罗油画《家庭》（2012）。（Christie’s提供）

萨尔瓦多·达利超现实主义油画《七艺之魔法》（1957）。（Christie’s提供）