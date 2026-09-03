2024年度新加坡文化奖得主、第二代画家萧学民（84岁）将回母校南洋艺术学院，举办其迄今最大个人回顾展“上下求索：萧学民回顾展”。展名出自中国诗人屈原《离骚》的名句“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，寓意他以绘画为媒介探索人生，并表达个人的思想与历史观。

萧学民接受《联合早报》访问时说：“之前不知道为何而活。现在我已活到一定的年纪，在寻找人生的道路，不能说没找到，比较可以确定的是，这是我走的人生路与方向。我是不停地在探索，尽管所知甚少，但仍会不歇地探索与求知。绘画是个人的表达工具，反映出个人思想的漂浮与状态。”

展品过半为巨画

萧学民油画《九一一》将在回顾展展出。（陈渊庄摄）

萧学民双联画《沐浴在圣河里》，画出他直击印度恒河的心灵震动。（陈渊庄摄）

萧学民双联画《沐浴在圣河里》（局部）表达信徒的虔诚。（陈渊庄摄）

萧学民油画《躺着的武士》。（陈渊庄摄）

萧学民描绘尼泊尔山脚下的《精舍》。（陈渊庄摄）

萧学民油画《我们的歌》。（陈渊庄摄）

本展展出萧学民40余件油彩与粉彩作品，创作时间横跨1990年代至今，历时约40年，超过一半是巨画。当画家在义顺的组屋客厅，从窄长的藏柜中一张张抽出代表作，供记者拍照时，至少二三米长的巨画很有气势，极具震撼力。

油画《九一一》(2米 x 3米）放大了群众看到第二架飞机撞击世贸中心时的惊悚神情，犹如世界末日降临。去了几次印度的萧学民，在长达7米的双联画《沐浴在圣河里》，画出他直击印度恒河的心灵震动——信徒在神圣的河水里祈祷圣水能够洗去人世间的罪孽与污垢，黝黑发亮的肤色与金光粼粼的河水构成鲜明对照。上述两件作品将捐赠中国美术馆。

关于2018年北京奥运，萧学民画了《胜利——包含必然的痛苦》，传达运动员的付出，赠予华为手机新加坡总部。描绘公园里老人聚在一起欢乐歌唱的《我们的歌》，将捐给新加坡国家美术馆。

《钟声》聚焦于每人争着与神明说话，敲钟的绳子断了，换成残缺漂荡的尼龙，信徒仍抱着不放。表面描绘缅甸蒲甘寺庙的风景油画，实则带出文明衰败的悲哀。萧学民代表作《一个时代的降临》（2000）、《丁香》（2007）反映画家的历史观，前者从华人曹亚志、马来武士、身穿英国军装的印度士兵反讽莱佛士登陆新加坡的历史，后者讲述欧洲人蹲下嗅丁香的香料热。

萧学民代表作《一个时代的降临》（2000）反映其历史观。（南洋艺术学院提供）

对画男人没兴趣

萧学民出版第六本作品选集《女体——萧学民画选VI》。（陈渊庄摄）

萧学民女体油画《声音》。（陈渊庄摄）

萧学民以莲花池为背景的女体画。（好藏之藏品）

萧学民粉彩画《演奏者》。（海卉艺苑提供）

办展之外，萧学民也用文化奖奖金出版第六本作品选集《女体——萧学民画选VI》，收录作于1975年至2026年的200件裸体画。他在《裸体画》一文中指出，裸体画天生就引人注目，占尽优势：因一个人裸露在你面前，你无法抗拒不看。据说古希腊是最先以裸体来赞美，是健康美的创导者，从而造就了人体艺术。到了古罗马也大力发扬，虽然中世纪的神权时代不时兴。文艺复兴后在各大师笔下更是各尽所能，色香味，全方位地表现诱人的躯体。他引用心理学家佛洛依德的话说：“人所做的一切最终都要归于‘性’，‘性’是人的最根本。”

萧学民说：“人体画是很重要的画种，代表生命的象征。我是作为男人来画女人的，对画男人没兴趣。人体画是表现出人类生存的状态，以及作为画家的欲望的再现。”

“肖像画家很自然地会画裸体画。都是人，有衣服没衣服的分别而已。我承认我的裸体画是色情的（除了少数例外），我的裸体画就是要突出女性美，尤其是肉体所散发出的‘性’息——性感，更不能错过。但不能表达过于直接，否则就不玩味了。”

本展展出十几幅裸体画，萧学民利用人体作为引媒，附加背景、附件来传达信息，让人产生联想与思想。《声音》是裸露的女体背影伏在地上，旁边散落地震震落的鸡蛋花瓣。《阴——辋罗》是戴鸡蛋花的白皙众裸女围绕一个系纱笼裙的健壮少男；反观，《阳——辋罗》则是系纱笼裙众少男体围绕一个白皙的女体。女体与小提琴、长笛等乐器的组合，也配搭峇迪布、黄龙缸等器物，经常出现在印度尼西亚的稻田和莲花池场景。他近年的女体创作与瑜伽动作结合，带出新时代气息。

探索人类与绘画的关系

本展作品除了来自画家，其中27件出自萧学民最大藏家——印尼郭瑞腾的“好藏之”，以女体画和印尼题材为主，表现出稻米丰收、寺庙建筑、荷花池畔、传统舞蹈的美。

本展也展出新作，《绿光》（2026）想象一和尚一狗遥望不远处的一圈绿光，钟声传来，画面朦胧，笼罩着诗意。绿光是在日出前或日落后瞬间出现的特殊大气光学现象。萧学民看了一部电影，讲述偶然看到绿光的女孩子以为脑子有问题，四处问人，直至天文学家解释了这种自然现象，称看到绿光者很幸运。

萧学民描绘印尼稻米丰收的油画。（好藏之藏品）

萧学民近作《绿光》将展出。（陈渊庄摄）

萧学民油画《三武士》（2013）。（海卉艺苑提供）

萧学民粉画《稚子共闲书》（1988）。（海卉艺苑提供）

萧学民静物画《池畔小憩》（2002）。（海卉艺苑提供）

此外，画廊海卉艺苑举办“万象绘境——萧学民的艺术”，展出25幅画作，涵盖油画、水彩、粉彩，包含静物、人体、肖像与风景，大多取材于东南亚风情以及峇厘岛之行的写生见闻。萧学民用柔和笔触描绘峇厘岛神庙三武士围坐休息，自己的两个幼子在峇厘岛酒店庭院趁午后闲暇伏案阅读的时光。

作画之余，萧学民也重写《文明的钥匙——绘画语言史》一书。他说，所有的生物中，仅有人类懂得绘画，所以才发展出高度的文明。

▲上下求索：萧学民回顾展

9月10日至23日每天上午11时至晚上7时

南洋艺术学院义安公司展厅一及二（80 Bencoolen Street S189655）

▲万象绘境——萧学民的艺术

9月10日至26日每天中午12时至傍晚6时30分

海卉艺苑（1 Coleman Street #04-46 The Adelphi S179803）