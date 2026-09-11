▲寻找与发现：石虎在狮城

即日起至11月29日

星期三至星期日，中午12时至傍晚6时

（星期一、二及公假休息）

Project Art Hunter（37 Tanjong Pagar Distripark #04-01A S089064）

入场免费

“寻找与发现：石虎在狮城”是本地艺术藏家叶南扬于2026年初创办的独立经营艺术空间“Project Art Hunter”举办的第三场藏品展，展出他收藏的中国艺术家石虎（1942—2023）的部分作品，涵盖石虎自1970至2010年代的创作。本展由国家文物局博物馆总司长刘思伟策展。

这些作品展示石虎在中国水墨与西方油画上的深厚造诣，并且对其他艺术媒介也有做实验性的探索，比如瓷器。石虎对西方的野兽派、立体主义、超现实主义等现代风格都有研究，但他常说，真正影响他作品灵感来源的是中国民间传统和少数民族风格的艺术形式。这些艺术形式具有强烈鲜明的表现性、装饰性，以及与自然深深的联结。

石虎的水墨画脱胎于传统，却有独特的风格，色彩斑斓，构图以“奇”著称，经常出现扭曲的女性胴体，其巨幅女体水墨画与厚重油画是亮点。石虎自1989年在新加坡举办第一次个展起，便拥有一批追随其作的藏家。

其中，叶南扬从1990年起，直接从石虎手中购藏作品，并与画家多次会面交流，在旁观看画家现场创作。叶南扬收藏范围涵盖亚洲、东南亚及澳大利亚艺术家，但能让他长期持续收藏的艺术家却并不多，石虎是其一。叶南扬钦佩石虎自由奔放的性格，并称其为“我艺术收藏生涯中遇见的最凭直觉、最率性的艺术家”。石虎1992年一度成为新加坡永久居民。

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中国艺术家石虎展出油画、书法等作品。（Project Art Hunter提供）

展览展出石虎的水墨画、瓷器作品以及生前使用的画笔。（Project Art Hunter提供）