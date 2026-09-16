来自台湾屏东，在扎根狮城三十余年的艺术家陈玉庭（Christina Chen，68岁）将在艺术之家举办个展“请静·入境”。这是她从服装设计师转当艺术家22年创作历程的一次小结，展出2018年至今的现代彩墨、油画及混合媒材共三十余件作品。她邀请观众“静”下来观看，进入她作品之中，与心灵对话。

2004年，因为中国版画家蔡衍的一句话“你不画画，太可惜了”，陈玉庭投入艺术创作的怀抱。她向更生美术研究会会长陈钦赐学画，上过南洋艺术学院与北京师范大学艺术学院书法骨干老师研究班短期课程。她自幼用毛笔写字，热爱文学、哲学，爱打高尔夫球，长期念佛，近些年创作走向禅意。

创作追求当代东方语境

陈玉庭在创作中追求的“当代东方语境”，不是形式的复古，而是精神的回望。她在画册写道：“我们从西方学到了光影与结构，却从东方继承了留白与呼吸。油画的厚重里可以有禅意的轻盈，胶彩的细腻里可以有现代的张力，彩墨的流动里可以有书法的骨力，而书法的线条里，可以有一整个时代的呼吸。”

她的近作构图以圆形为主，结合水墨与亚克力媒介，在作品《心随境转——动·流转》色彩的流动中写下“色彩旋流，如念无常。流转之间，境由心生，心随境转。万象纷然，未见其本。”另一画作《照见五蕴皆空——观·入门》以朱红为界，金光为脉，《心经》的经文隐现其间，唯有靠近凝视才得以觉察。

陈玉庭受访时说：“人在方方正正中转，角磨了，走到最后的圆里。角代表执着，圆代表圆满，是最后的指标，对家庭、朋友皆如此。”

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陈玉庭在公寓住家的客厅作画，连咖啡桌面的玻璃板也是她的作品。她透露在创作时，心中有个概念蓝图，但下笔后，蓝图就不见了，随着感觉走。

享受新加坡多元文化环境

嫁来新加坡多年，陈玉庭很享受新加坡的多元文化环境，深受启发，也更适合她乐观、开放的精神。她对印度、印度尼西亚的文化深感兴趣，去了峇厘岛几次。她说：“我更适合这里，感觉上一辈子是东南亚人或与这里有渊源。峇厘岛是文化与艺术的泉源，我到过艺术工作室，当地人很放松、松弛，艺术就是生活，他们画画是看不到为生活拼搏的。我希望以后有机会在峇厘岛或清迈找个房间住一段时间，想画就画，展不展览没关系。”

陈玉庭将展出得奖作品《取静于山，寄情于水》。（陈玉庭提供）

陈玉庭混合媒介《留下一盏明灯》。（陈玉庭提供）

陈玉庭混合媒介《我们在网络时代失去了什么？》。（陈玉庭提供）

陈玉庭混合媒介《是大神咒》。（陈玉庭提供）

本展展出陈玉庭得奖之作《取静于山，寄情于水》，此作在2022年由江苏现代美术馆与中华文化学院联办的“古槽新韵，千秋传承”展览中获得一等奖。她以网状的水隐喻网络对我们当今生活的关键影响力。

陈玉庭2018年与佛光山结缘，在佛光缘美术馆举办个展。2019年应佛光山邀请，她于欧洲七国（阿姆斯特丹、伦敦、法兰克福、维也纳、西班牙、巴黎、日内瓦）举办慈善巡回个展。她的两幅现代彩墨作品《行在碧蓝幽谷》与《深邃》（各144 x 75厘米）在2019年保利香港秋季拍卖会各拍出21万2400元港币（约3万4400新元），其他两幅作品也在台北帝图秋拍中成功拍出。

2024年，陈玉庭在台湾文化部邀请下，于台北市艺文推广处主办“随心所玉”个展。她的胶彩画《鹊桥同心：台新友谊之画》赠予台湾在新代表处，包含台北101大厦与滨海湾、凤梨与榴梿等元素，带民间色彩与造型。她曾参展威尼斯艺术双年展卫星展以及上海、广州、香港艺博会，也代表新加坡前往济南，与中国大陆、台湾艺术家，共同绘制2米多长的彩墨巨作《鹊华春色》。她在新加坡办过数次个展。

▲请静·入境

9月18日下午2时至晚上8时

9月19日上午10时至晚上7时30分

9月20日上午10时至晚上8时

9月21日上午10时至傍晚6时

旧国会大厦新加坡艺术之家（1 Old Parliament Lane S179429）