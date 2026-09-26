▲历史回响——李世光油画作品个展

即日至10月11日上午11时30分至傍晚6时30分

南蛮艺苑（Nanman Art, 1 Tanglin Road Level 2 Orchard Rendezvous Hotel S247905）

联系电话：83510200 ／83577781

历史从未远去，始终存在于经典图像、文化记忆与当代人的观看之中。当我们凝视过去，也在凝视今天的自己。现居上海的中国艺术家李世光（47岁）以2026年创作的 “历史道具（Historical Props）”系列为核心，展出二十余件油画作品，重新思考经典与当代的关系。

李世光油画《写生维米尔》。（南蛮艺苑提供）

李世光油画《梵高的椅子》。（南蛮艺苑提供）

李世光油画《夜的思维》。（南蛮艺苑提供）

李世光油画《徘徊》。（南蛮艺苑提供）

李世光油画《天使报喜》。（南蛮艺苑提供）

李世光的油画中，经典并非等待被复制的图像。他将经典作品中的人物、构图、光影与历史符号视为一种“道具”，通过截取、重组、叠加与虚化，置入当代的语境。所谓“回响”，更像是过去在今天留下的声音——它并非以宏大叙事出现，而是借由旧建筑、窗户、人物、动物、古典器物以及带有岁月痕迹的空间被悄然唤醒。

在《写生维米尔》《天使报喜》《经典印象》等作品中，李世光与维米尔的静谧、宗教绘画的庄严以及骑士时代的荣光等历史意象进行跨时空对话，既熟悉又陌生。《经典的印象2》《凝望》《回望》《徘徊》等作品，呈现艺术家不断回望历史的观看轨迹。敬畏与质疑、熟悉与陌生，在画面中形成微妙张力。

在《黎明与黑夜》《骑士的黎明》中，光与暗不仅构成画面的戏剧性关系，也隐喻当代世界面对秩序、变化与未知时的复杂与不安；而《历史的背后》《夜的思维》《经典碎片》则通过破碎、模糊的经典图式，探讨记忆如何在时间中被重构。

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李世光的油画让经典重新回到观看之中，邀请观众思考：当历史的坐标不断变化，我们如何借由过去理解今天？

李世光的作品曾于龙美术馆、艺术上海等展出。