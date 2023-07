幼儿园养老院共创桃花源　老幼同堂其乐融融

言教不如身教,多给小朋友和年长者制造交流条件,不但能让小辈学习关怀尊重,也能让年长者传授经验与心得。本地的立德和百德幼儿园及圣约翰养老院携手合作,通过各种活动搭建感情桥梁。幼儿园将在来临周六(7月22日)举办慈善嘉年华,义卖收入将捐给养老院。

“Ubuntu:I am because we are.”(我的存在是因为大家的存在。)

这是巴西立地铁站附近的立德幼儿园(Little Preschool @ Whitesands)贴在墙上的标语。Ubuntu一词源自非洲祖鲁语(Zulu),有“人性”以及“善待他人”之意,包括在社区中加强联结以及团结的必要。这也是幼儿园总监兼创办人黎辉媚希望传达给小朋友的信息。

黎辉媚同时是百德幼儿园(Preschool By-The-Park)的创办人,她说:“是身边的人造就了我们,我们是社区的一分子,所以我希望让小朋友多了解和关心身边人。”

她指的身边人不单是家人朋友,还包括“最熟悉的陌生人”。例如幼儿园配合劳动节请资源回收车的司机为小朋友讲解自己的工作,并安排孩子们亲手准备小礼包,送给司机以及巴士司机。

黎辉媚说:“我们必须让孩子们知道,他们可以做出有影响力的事。”

立德幼儿园的小朋友为圣约翰养老院的年长者构想游戏,并率先试玩。(特约摄影陈来福摄)

从活动中互惠互利

社区联结需要时间经营,有了固定合作伙伴才能建立更深厚的情谊。例如德国萨尔茨吉特(Salzgitter)有一家集合乐龄与幼儿托管的跨年代日间中心“Mutterzentrum”(母亲中心),小朋友和长辈天天相处,还会搭档帮忙准备每天的午餐,许多活动如音乐和舞蹈课也是老幼同时参与,结果显示年长者因此更活跃,感觉更愉快;小朋友也享受与长辈在一起的时间。

立德和百德幼儿园则是从10多年前开始与慈善机构圣约翰养老院(St John’s Home for Elderly Persons)合作,搭建不同年代之间的沟通与感情桥梁。

幼儿园安排五和六岁的小朋友探访养老院的70多名年长者,有些家长义工也会一起参加。小朋友分成五组(每组约20至30人),每个小组每年至少探访养老院两次,每次至少两小时。

看到幼儿园的小朋友,圣约翰养老院的年长者乐开怀。(受访者提供)

小朋友除了表演唱歌,也和年长者一起做手工;不少年长者都是阿公阿嫲,看到小朋友宛如和自己的孙儿女一起,其乐融融。黎辉媚强调:养老院不是单方面接受幼儿园的支持和援助,其实这是双方同时都有付出和收获的过程。

她举例,幼儿园在养老院设了小菜园,一些年长者过去住在甘榜,种菜经验丰富,他们与小朋友分享了许多种植心得和经验。

刚去动物园郊游的小朋友,为养老院的年长者介绍自己看到的熊猫。(受访者提供)

和年长者的交流过程也让孩子获益匪浅,有时还激发他们的创意。让黎辉媚印象深刻的是某次小朋友告诉年长者自己最近去了动物园看熊猫,并在知道对方没有亲眼见过熊猫后,自动自发提出要制作熊猫模型给他们看。他们后来把费心制作的熊猫模型带到养老院,大家都被逗乐了。

过去几年虽因冠病疫情无法探访养老院,双方仍旧保持联系。老师和孩子们除了准备美术材料送到养老院,还发起了“花瓣企划”(Project Petal)。孩子先在方形画板上作画,接着把未完成的作品送到养老院,让年长者继续创作。

农历新年期间无法聚在一起捞鱼生,就由家长捐出白萝卜和红萝卜等蔬菜,给小朋友切丝,再装入个别便当盒送给年长者“捞起”。

黎辉媚说:“最重要的是让养老院的年长者知道,我们没有忘记他们。”

立德和百德幼儿园在圣约翰养老院举办慈善嘉年华,游戏和饮食摊位的收入都捐给养老院。(受访者提供)

嘉年华培养社区精神

在冠病暴发前,幼儿园每年还在养老院举办慈善嘉年华,并把游戏和饮食摊位的收入捐给养老院。黎辉媚说比起大企业的捐款,嘉年华筹募的善款不算多(往年大约2万元),但活动意义比善款数额更重要。

“重要的是让孩子从小就学会付出,并意识到何谓社区精神。那天所创造的回忆非常重要,而且会有连环效应。小朋友知道自己在那一天的陪伴为其他人带来了正面影响,有助他们思考接下来还能怎么为其他人付出。”

让她和老师们高兴的是,有些小朋友在毕业后继续在养老院当义工,有些家长也决定通过公司的企业社会责任(CSR)计划继续帮助养老院。

小朋友轮流试玩即将在嘉年华亮相的游戏,游戏都由他们亲自设计并制作。(特约摄影陈来福摄)

今年的嘉年华将在7月22日(周六)于养老院举行,孩子和老师们几个月前就开始准备,包括设计游戏,以回收材料如塑料瓶、瓶盖等制作游戏道具,以及让小朋友乐翻天的试玩。

采访当天看小朋友轮流试玩即将在嘉年华亮相的游戏,兴高采烈地讨论游戏玩法,仿佛预见嘉年华当天的热闹气氛。据知当天会有数百名学生偕同家人到场,有些家长会带东西去义卖或当义工,其他家长则会连同孩子陪伴个别的年长者。

父母以身作则是最理想教育

黎辉媚强调:身教胜于言教,让小朋友看到父母亲怎么尊重和照顾养老院的年长者,就是最理想的教育。“小朋友和家长可以学会如何慢下来,配合年长者的速度,年长者也同时学会聆听小朋友的故事,跟上小朋友的节奏。”

对养老院的阿公阿嫲来说,这群小朋友就像他们的孙子,小朋友的家长则像自己的孩子,大家犹如一家人。黎辉媚说:“有些小朋友因为父母亲的工作关系而移居本地,亲生阿公阿嫲不在这里,他们的家长都特别珍惜这个让小朋友与年长者交流的机会。”