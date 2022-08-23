【潮什么】今年有哪些好玩又好吃的月饼？

中秋节即将来临，你准备好送亲友什么月饼了吗？选择这么多，看得眼花缭乱？这集的《潮什么》就要带大家去品尝今年一些较特别的月饼！

1）大富翁月饼 | MONOPOLY Mooncake Street Smart Edition

Mdm Ling Bakery、特价： $96.76 (U.P $118) / 盒

Mdm Ling Bakery今天推出全球首个Monopoly大富翁月饼（取自商家官网）。

本地烘焙坊Mdm Ling Bakery推出全球首创的大富翁月饼（MONOPOLY Mooncake Street Smart Edition），让你与亲友可以边吃边玩！

整盒月饼就是一套完整的大富翁游戏，把月饼盒摊开就变成了棋盘，附带完整的棋子、骰子、游戏钱币。

棋盘上的房子和车站名字都呼应甜品主题，更有“Kopi Siu Dai Road”（咖啡少糖道）、“Lorong Cranberry Ong Lye”（蔓越莓黄梨罗弄）等本地化元素。

该品牌共有4个系列（LUSCIOUS!、DESSERTLICIOUS!、LAVALICIOUS! 、YUMMYLICIOUS! ）、16种口味的月饼，购买时可以任选其中一种。

我选择的DESSERTLICIOUS!是今年首次登场的素食月饼，有陈皮红豆、龙眼茶香、桂花枸杞、花生芝麻糊四种口味，传统中式甜点做成月饼口味。

2）青花瓷猫山王榴梿冰皮月饼 | Qing Hua Mao Shan Wang Mooncake

庄家（Chng Kae）、特价： $142.56 / 2盒

庄家（Chng Kae）招牌“青花瓷猫山王榴梿冰皮月饼”手工制作，花纹独一无二。

庄家招牌的“青花瓷榴梿冰皮月饼”今年再度回归！

长方形精美的盒子中里装着 “东南西北” 4个宛如麻将一般的小铁盒，打开后就是独立包装的月饼，一股浓郁扑鼻的榴梿香，令人食指大动。

手工制作的青花瓷冰皮外衣，每个都有独特的花纹，搭配100%猫山王榴梿果泥，值得一试！

3）Jade Rabbit & Luna Snowskin Mooncake

玉河畔（Peony Jade）、 $50 / 2粒

玉河畔（Peony Jade）“玉兔”和“满月”造型的冰皮月饼，外型可爱。

提到中秋节，当然少不了玉兔和满月。

玉河畔推出玉兔与满月造型的冰皮月饼，前者是浓郁的草莓与巧克力口味，后者则是芒果内陷，十分吸睛，适合送礼。

4）D13榴梿冰皮月饼 | D13 Durian Snowskin Mooncake

最爱饼家（Home's Favourite）、 $28起 / 2粒

最爱饼家（Home's Favourite）今年推出曼达洛人（The Mandalorian）珍藏系列月饼。

星际大战（Star Wars）的粉丝今年绝不能错过最爱饼家的月饼！

店家今年推出曼达洛人（The Mandalorian）珍藏系列，共有曼达洛人或尤达宝宝古古（“Baby Yoda” Grogu）两种款式。配套包括2粒同款式的D13榴梿冰皮月饼、冷藏袋和锡盒。

5）韩国花糕 Hwakwaja

Suyedang、 $55 / 6粒

在韩国的中秋节，吃“花糕”（Hwakwaja）就如华人吃月饼一般。

你知道在韩国，中秋节又称“秋夕”（Chuseok），可谓是韩国人最重要的传统节日之一。

韩国人吃松饼就相当于中国人中秋节必吃月饼一样，除了它的美味，更多的是传达他们对传统文化的坚持。在韩国更有这么一说：“做得好花糕，嫁得好人家”，可见其重要性。

花糕在古代宫廷中唯有皇室可以食用，一般是将上等的新米碾成米粉后，用滚开的热水和成面，中间放入芝麻、红豆或者核桃仁制成。再以各类蔬菜将米面团染上天然色，做出花、树叶等造型，五彩缤纷，又香又好看。

《潮什么》每周播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

还没看上一集《潮什么》介绍8月即将结束的快闪店？点击看这里。