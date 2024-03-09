川味小碗菜来到新加坡

这几年川菜在本地很火红，食客也渐渐明白川菜有24味，不只是麻和辣。最近在市区新开的“碗碗香”，以中国已流行开来的“小碗菜”方式呈现，这在本地还是头一家。食客可按喜爱挑选一碗碗的菜肴，感受川菜“一菜一碗，百菜百味”的魅力。

“碗碗香”是中央商业区川菜馆“宽窄巷子”的延伸品牌，同样在食材和烹饪手法上保留传统，花椒、辣椒、豆瓣酱和老坛酸菜等食材是从四川空运至本地。

负责人陈奕妏告诉《联合早报》，新店主打快捷便餐，让上班族可以在最短时间内尝到好吃川菜。菜品设计考虑到本地口味，轻麻轻辣。

小碗菜有凉菜、热菜、素菜和蒸菜四大类，每碗售价$5。套餐比较划算，两肉一菜加白饭$8.80，两菜两肉加白饭则是$12.80。

蒸香碗以蛋皮卷猪肉馅，蒸熟后切片，再淋上高汤。（陈爱薇摄）

店家的四大招牌菜，首推蒸香碗。这是四川逢年过节必备的家常菜，以蛋皮包裹猪肉馅，卷成长条蒸熟切片，再淋上高汤。青豆烧排骨的色泽美观，排骨切成小块易食用，青豆和酱汁也很搭。另两款招牌菜是泡椒烧凤爪和蒜香炸中翅（三件）。

青豆烧排骨（右）和虎皮青椒。

笋子烧牛肉略带辣，牛肉块焖得软嫩，笋子也没有异味。菜单上有好些菜，是下次回来时想尝试的，如凉拌鸡蛋干、红油鸡块、干锅娃娃菜和特色粉蒸肉。

宽窄巷子特色蹄花一碗售价$8。（陈爱薇摄）

另有两款特色菜，绝味烤鱼（青椒或番茄）可选金目鲈（$38）或笋壳鱼（$88），汤品宽窄巷子特色蹄花则是一碗$8。还有三款卤味可加料：藕片、腐竹和鹌鹑蛋，一份$2.50。

食店装潢简洁，小碗菜摆在柜台，场面壮观。点餐后服务员会将一碗碗菜肴放在托盘上交给食客，用餐概念接近我们所熟悉的杂菜饭，只是更加有系统和精致。