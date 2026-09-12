中秋佳节吃月饼，一般人爱配搭中国茶来消解月饼的甜腻感。这些年来，人们不断地实验配搭，寻找中秋月饼的最佳酒伴，如葡萄酒、鸡尾酒、清酒、干邑、威士忌等，让中西饮食文化碰撞出火花。

干邑与月饼的美妙组合

接到法国最顶级干邑品牌路易十三（Louis XIII）与米其林一星粤菜餐馆“夏宫”（Summer Palace）的媒体邀请时，心情兴奋，因为从没好好试过干邑（Cognac）与月饼的配搭；事实证明，这是个美妙的组合。

夏宫点心师傅张美琴示范制作“黄金流心”咸蛋黄奶黄月饼，其奶黄馅料须经数日精心制备与静置，随后逐一手工塑形、烘焙，造就标志性的流心质感。加热后享用的月饼饼皮酥脆，切开后内馅流心流淌而出，咸蛋奶黄香气浓郁，咸香中和了奶黄的甜腻，口感软滑绵密细腻。

路易十三由历代酒窖大师悉心调配而成，选用大香槟区（Grande Champagne）的1200种生命之水（eaux-de-vie），盛装于品牌标志性水晶酒樽之中。生命之水的年龄从40到100年不等，在蒂尔肯橡木桶缓慢成熟，赋予繁复其浓郁香气。

咬一口黄金流心月饼，再品一点路易十三，饼香与酒香在舌尖交织，相得益彰。也可在内馅中加一滴干邑，提味效果与在汤品中加干邑相同。干邑丰富的果香、橡木、香草及坚果风味，赋予月饼更复杂的层次。

“御藏·路易十三”礼盒设计典雅，包含八个黄金流心月饼、50毫升路易十三迷你瓶装，并附赠一只手工制作的玻璃纸灯笼，全球限量20套（每套售价$1288）。

夏宫的“御藏·茗韵”（每套$348）限量版，配有便携茶具以及2021年小白甜云南白茶饼（采用云南大叶种晒青茶为原料，入口清甜、蜜香浓郁）、2019年金芽熟普洱茶饼（以优质云南大叶种茶树金毫显露的嫩芽为原料，经过人工渥堆发酵制成，汤色红浓、口感醇厚顺滑）。

夏宫传统烘焙月饼系列，口味包括意大利帕马火腿肉菘伍仁、紫薯山药松子、红枣核桃莲蓉、班兰椰香焦糖布雷，同样能搭配路易十三干邑。月饼促销期至9月25日。

搭机前试喝干邑配月饼

马爹利在樟宜机场举行“月圆情意浓，尽在马爹利”推广活动。（品牌提供）

即日至10月31日，法国干邑马爹利（Maison Martell）在樟宜机场离境厅的Lotte免税店（第一和第三站）举办“月圆情意浓，尽在马爹利”推广活动，让准备出国的公众试喝品牌旗下三款干邑，搭配优质月饼。这三款干邑是马爹利蓝带（Martell Cordon Bleu）、马爹利X.O，以及旅游零售渠道独家发售的马爹利名士黑耀（Martell Noblige Noir）。

中秋限量版干邑与茶配搭

轩尼诗V.S.O.P限量版结合中秋节饮茶元素。（品牌提供）

为配合中秋节，法国干邑轩尼诗（Hennessy）与全球品牌大使王嘉尔合作，推出V.S.O.P与X.O限量版（购于职总平价和冷藏超市）瓶装设计，线条流畅，色彩大胆对比，图案融入明月和茶叶元素。

轩尼诗强调V.S.O.P的口感均衡，适配性强，可搭配乌龙冰茶。V.S.O.P干邑中的香草与轻淡橡木味，与月饼配搭相得益彰。在媒体发布会上，它无论是搭配传统烘焙莲蓉蛋黄月饼或冰皮月饼皆宜。X.O或陈年干邑则较适合搭配伍仁月饼或流心月饼。重要是大家自己自由品尝搭配，累积个人心得。